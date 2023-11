Le macchine intuitive di Houston si preparano per lo storico atterraggio sulla Luna

By

La startup spaziale Intuitive Machines, con sede a Houston, si sta preparando per l'attesissima missione lunare IM-1, il cui lancio è previsto all'inizio del 2024. L'obiettivo di questa missione è posizionare il lander Nova-C sul bordo del cratere Malapert A, vicino a sud. polo della Luna, segnando il primo tentativo di atterraggio sulla Luna da parte dell'azienda come parte dell'iniziativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA.

Inizialmente previsto per novembre 2023, il decollo della missione IM-1 ha dovuto essere posticipato a causa di problemi tecnici e logistici. Tuttavia, l'attesa varrà la pena perché la squadra si prepara a scrivere la storia. La finestra di lancio è ora fissata per un periodo di più giorni con SpaceX, a partire dal 12 gennaio 2024.

Il lander Nova-C, somigliante a un cilindro esagonale delle dimensioni di un camion, è un’impresa ingegneristica impressionante. Alto 4.0 metri e largo 1.57 metri, con sei gambe di atterraggio per la stabilità, il lander pesa circa due tonnellate ed è in grado di trasportare fino a 100 kg di carico utile sulla superficie lunare.

Parlando dell'imminente lancio, Steve Altemus, cofondatore, presidente e amministratore delegato di Intuitive Machines, ha espresso l'entusiasmo dell'azienda e ha riconosciuto le sfide delle missioni lunari. Ha sottolineato che sono previsti adeguamenti al programma come parte dell'esplorazione pionieristica della Luna e ha sottolineato l'importanza di ricevere le approvazioni necessarie per volare.

La missione IM-1 trasporterà una serie di carichi scientifici, tra cui il Laser Retro-Reflector Array (LRA), il Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Range Sensing (NDL), il Lunar Node 1 Navigation Demonstrator (LN-1), le telecamere stereo per gli studi sulla superficie lunare (SCALPSS) e l'osservazione delle onde radio sulla superficie lunare della guaina fotoelettronica (ROLSES).

Consegnando questi carichi utili al polo sud della Luna, dove sono state identificate importanti risorse idriche, Intuitive Machines e la NASA contribuiranno all’esplorazione della Luna e alla preparazione per le future missioni umane. Questa missione apre la strada ad Artemis 3, un atterraggio con equipaggio previsto non prima del 2025.

La collaborazione di Intuitive Machines con SpaceX per la missione IM-1 evidenzia il ruolo crescente delle imprese commerciali nel progresso dell'esplorazione spaziale. Mentre il programma Artemis della NASA avanza, con pietre miliari come la recente missione Artemis 1 senza equipaggio e l’imminente orbita lunare Artemis 2, gli sforzi collettivi della NASA e dei suoi partner contribuiscono a un futuro in cui la presenza umana sulla Luna diventa una realtà.

FAQ

1. Cos'è la missione lunare IM-1?

La missione lunare IM-1 è un'iniziativa di Intuitive Machines, una startup spaziale con sede a Houston, per consegnare il lander Nova-C al polo sud della Luna. Si tratta del primo tentativo di atterraggio sulla Luna da parte dell'azienda come parte dell'iniziativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA.

2. Quando avverrà il lancio della missione IM-1?

La missione IM-1 è attualmente prevista per una finestra di lancio di più giorni con SpaceX, a partire dal 12 gennaio 2024.

3. Qual è lo scopo del lander Nova-C?

Il lander Nova-C mira a posizionare carichi scientifici sul bordo del cratere Malapert A vicino al polo sud della Luna. Questi carichi utili supporteranno gli obiettivi della NASA di esplorare la Luna e prepararsi per le future missioni umane.

4. Quali carichi scientifici saranno trasportati dalla missione IM-1?

La missione IM-1 trasporterà diversi carichi scientifici, tra cui il Laser Retro-Reflector Array (LRA), il Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Range Sensing (NDL), il Lunar Node 1 Navigation Demonstrator (LN-1), le telecamere stereo per i sistemi lunari. Studi sulla superficie del pennacchio (SCALPSS) e osservazione delle onde radio sulla superficie lunare della guaina fotoelettronica (ROLSES).

5. In che modo la missione IM-1 contribuisce al programma Artemis della NASA?

La missione IM-1 fa parte del programma Artemis della NASA, che mira a stabilire una presenza umana sostenibile sulla Luna. Consegnando carichi utili al polo sud della Luna, dove le risorse idriche sono abbondanti, Intuitive Machines e la NASA contribuiscono all'esplorazione e alla preparazione per le future missioni con equipaggio.