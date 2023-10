Intuitive Machines rinvia il lancio del lander lunare, ma si prepara per una missione storica

Intuitive Machines, una società aerospaziale privata, ha recentemente annunciato un ritardo nel lancio della sua prima missione sul lander lunare. Il lancio della missione IM-1, inizialmente previsto per metà novembre, è stato posticipato di due mesi e il decollo è ora previsto per metà gennaio. La società prevede di utilizzare un razzo Falcon 9 per questo lancio storico, che avrà luogo presso il Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida durante una finestra di lancio di più giorni che si aprirà il 12 gennaio.

Sebbene le ragioni del ritardo non siano state specificate, il CEO di Intuitive Machines, Steve Altemus, ha sottolineato che ci si aspettano sfide e aggiustamenti quando si tratta di esplorazione pionieristica della Luna. Nonostante la battuta d'arresto, l'azienda rimane ottimista riguardo al successo finale della missione e vede la modifica del programma come un piccolo prezzo da pagare per entrare nella storia.

La missione IM-1, che utilizza il lander Nova-C, fa parte del programma Commercial Lunar Payload Services della NASA. Trasporterà cinque carichi utili per la NASA e sei carichi utili commerciali, tra cui un'opera d'arte e una fotocamera che catturerà le immagini durante la discesa del lander. Si prevede che il lander, del peso di 675 chilogrammi, atterrerà vicino a Malapert A, un cratere situato nella regione polare meridionale della Luna. Funzionerà per quasi due settimane fino alla fine del giorno lunare, quando sarà privato dell'energia elettrica.

Sebbene Intuitive Machines non abbia fornito aggiornamenti sullo stato del lander, durante un evento precedente aveva menzionato che il lander aveva completato con successo una revisione pre-nave. La dedizione dell'azienda alla missione rimane costante, nonostante il lieve ritardo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Perché il lancio della prima missione del lander lunare di Intuitive Machines è stato ritardato?

Le ragioni specifiche del ritardo non sono state divulgate da Intuitive Machines. Tuttavia, è comune che le missioni lunari subiscano cambiamenti di programma e aggiustamenti della missione a causa delle sfide intrinseche dell’esplorazione lunare pionieristica.

2. Quando è la nuova data di lancio per la missione IM-1?

Il lancio della missione IM-1 è ora previsto per il 12 gennaio in una finestra di più giorni dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida.

3. Qual è lo scopo della missione IM-1?

La missione IM-1, utilizzando il lander Nova-C di Intuitive Machines, mira a trasportare cinque carichi utili per la NASA e sei carichi utili commerciali come parte del programma Commercial Lunar Payload Services della NASA. Condurrà uno storico atterraggio vicino a Malapert A, un cratere situato nella regione polare meridionale della Luna.

4. Per quanto tempo funzionerà il lander sulla Luna?

Si prevede che il lander funzionerà per quasi due settimane sulla Luna fino alla fine del giorno lunare, quando non riceverà più energia.

5. In che modo questo ritardo incide sulla prima missione CLPS?

A causa del ritardo, la prima missione CLPS sarà ora la Peregrine di Astrobotic, il cui lancio è previsto per il 24 dicembre a bordo della Vulcan Centaur della United Launch Alliance.