Un nuovo progetto per riportare la magia dell'osservazione del cielo notturno

Nel mondo dell'astronomia, il dibattito tra l'utilizzo di telescopi grandi e complicati e quello di binocoli portatili e semplici è sempre stato argomento di discussione. Sebbene i telescopi abbiano il loro posto, molti astronomi ritengono che il binocolo offra una visione reale e coinvolgente del cielo notturno. Non solo i binocoli sono più portatili, ma forniscono anche un modo unico e coinvolgente per esplorare e conoscere il cielo.

Analog Sky, un progetto di Robert Asumendi, ha recentemente annunciato un entusiasmante kit fai-da-te chiamato Magic. Questo progetto mira a riportare in auge la magia dell'osservazione del cielo consentendo agli utenti di costruire il proprio binocolo astronomico in stile scatola. Il kit combina le migliori caratteristiche di binocoli e telescopi, fornendo un modo nuovo e innovativo di esplorare il cielo notturno.

Costruire Magia è un processo semplice che può essere affrontato in tre modi diversi. Gli utenti possono stampare in 3D la maggior parte delle parti (esclusa l’ottica) in base alle specifiche fornite, ordinare le parti dai fornitori suggeriti o adottare un approccio ibrido e combinare entrambi i metodi. Il risultato finale è un telescopio binoculare compatto e leggero con un visore ad angolo retto, simile ai visori da banco Project Moonwatch utilizzati negli anni '1960.

Magic non è solo facile da usare, ma ha anche molteplici applicazioni. Può essere utilizzato per l'osservazione terrestre, il birdwatching e persino condiviso tra più osservatori. La spaziatura diottrica dell'oculare può essere regolata rapidamente, consentendo il trasferimento fluido della visione da una persona all'altra. Inoltre, Magic è progettato per essere compatto e leggero, il che lo rende ideale per sessioni veloci in veranda o per essere trasportato da solo dai bambini.

Il kit Magic può essere aggiornato con filtri e include un puntatore laser da 4 milliwatt per la mira e un mirino 1x pieghevole come backup. Il costo totale per costruire Magic varia da poco più di 300 dollari se le parti sono stampate in 3D a circa 500 dollari se viene utilizzato il treppiede consigliato. Considerando che un binocolo astronomico di alta qualità può costare fino a mille dollari, il costo di costruzione di Magic è relativamente abbordabile.

Magic di Analog Sky offre alle famiglie l'opportunità di impegnarsi in un progetto condiviso e riconnettersi con la semplicità e la bellezza del cielo notturno. In un'era dominata dallo schermo, Magic offre un modo rinfrescante e coinvolgente per godersi insieme le meraviglie dell'universo.

Fonte:

– Cielo analogico (Robert Asumendi, Universe Today)