Semplificazione della ricerca genomica con una nuova piattaforma di deep learning

Razionalizzare la ricerca genomica è diventato più semplice con l’introduzione di EUGENe, una nuova piattaforma di deep learning sviluppata dai ricercatori dell’Università della California a San Diego. La piattaforma semplifica la codifica necessaria per analizzare grandi pool di dati genomici densi, rendendoli accessibili agli scienziati senza una vasta esperienza informatica.

La ricerca sulla genomica si concentra sulla comprensione di come è organizzato il nostro DNA e di come i geni vengono attivati ​​o disattivati ​​nelle singole cellule. Questo campo è stato rivoluzionato dal deep learning, una forma di intelligenza artificiale che può migliorarsi con un input limitato da parte dell’utente. L’apprendimento profondo fornisce preziose informazioni sul meccanismo biologico dietro l’espressione del DNA, ma implementarlo può essere difficile per i ricercatori senza competenze di codifica.

EUGENe affronta questa sfida fornendo una piattaforma facile da usare per l’analisi dei dati di deep learning. Gli scienziati possono facilmente inserire sequenze di DNA e fare previsioni sulle funzionalità e sulla regolazione dei geni. La piattaforma consente ai ricercatori di esplorare le proprietà del DNA e simulare gli effetti della modifica di sequenze specifiche. Ciò è particolarmente rilevante per lo studio di malattie genetiche complesse con molteplici sequenze implicate.

I ricercatori hanno testato EUGENe riproducendo i risultati di tre studi genomici esistenti che utilizzavano diversi tipi di dati di sequenziamento. La piattaforma è stata in grado di riprodurre i risultati di ciascuno studio, dimostrando la sua adattabilità e affidabilità.

L’attuale versione di EUGENe supporta vari tipi di dati genomici, ma i ricercatori stanno lavorando per espandere le sue capacità per includere ulteriori tipi di dati, come i dati di sequenziamento di singole cellule. Hanno inoltre in programma di rendere EUGENe disponibile ai gruppi di ricerca di tutto il mondo, con l'obiettivo di creare uno strumento collaborativo che acceleri la ricerca genomica.

Poiché il deep learning continua a evolversi rapidamente, si prevede che EUGENe si evolverà insieme ad esso. I ricercatori sperano che la piattaforma apra le porte ai ricercatori nel campo della genomica, consentendo loro di rispondere a nuove domande sul complesso meccanismo molecolare all’interno delle nostre cellule.

FAQ

Cos’è la ricerca genomica?

La ricerca genomica è un campo della biologia che si concentra sulla comprensione di come il nostro DNA è organizzato in geni e di come questi geni vengono attivati ​​o disattivati ​​nelle singole cellule.

Che cos'è il deep learning?

Il deep learning è una forma di intelligenza artificiale che può migliorarsi con un input limitato da parte dell’utente. È stato determinante nel fornire preziose informazioni sul meccanismo biologico alla base dell'espressione del DNA nella ricerca genomica.

Cos'è EUGENe?

EUGENe è una piattaforma di deep learning di nuova concezione creata dai ricercatori dell’Università della California a San Diego. Semplifica la codifica necessaria per analizzare i dati genomici, rendendoli accessibili agli scienziati senza una vasta esperienza informatica.

In che modo EUGENe può aiutare i ricercatori?

EUGENe consente ai ricercatori di ottimizzare l’analisi dei dati di deep learning e di fare previsioni a partire dai dati grezzi. Consente agli scienziati di esplorare le proprietà delle sequenze di DNA, simulare gli effetti delle modifiche e studiare disturbi genetici complessi con molteplici sequenze implicate. La piattaforma è adattabile a diversi tipi di dati genomici e si dimostra promettente nel supportare vari modelli di deep learning.