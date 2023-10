Interazione di elettroni liberi: miglioramento della microscopia elettronica con impulsi elettronici su misura

I ricercatori dell’Istituto Max Planck per le scienze multidisciplinari di Gottinga hanno fatto un passo avanti nella comprensione e nella misurazione delle interazioni tra gli elettroni nei microscopi elettronici, che potrebbe portare a miglioramenti nella microscopia elettronica e all’integrazione della tecnologia quantistica. I microscopi elettronici sono strumenti potenti per esaminare strutture su scala nanometrica, ma la loro risoluzione è limitata dalla repulsione degli elettroni. Studiando la repulsione tra i singoli elettroni, il team ha scoperto una “impronta digitale energetica” che ha rivelato la distribuzione delle velocità degli elettroni in base al loro numero. Questa intuizione ha permesso loro di sviluppare un metodo per generare impulsi elettronici con un numero fisso di elettroni, migliorando potenzialmente le prestazioni dei microscopi elettronici.

Nei microscopi elettronici tradizionali, gli elettroni vengono inviati attraverso un campione per creare un'immagine. Tuttavia, l'interazione tra gli elettroni limita la risoluzione e il contrasto del microscopio. Quando due elettroni si avvicinano si respingono a causa della forza di Coulomb. Questa repulsione pone un limite alla luminosità massima del fascio di elettroni. I ricercatori, guidati da Claus Ropers, hanno risolto e analizzato per la prima volta la repulsione tra i singoli elettroni. Generando impulsi elettronici ultracorti con numeri di elettroni specifici, sono stati in grado di osservare da vicino la repulsione interparticellare.

Utilizzando uno spettrometro e un rilevatore basato sugli eventi, i ricercatori hanno misurato lo scambio di energia tra gli elettroni in un impulso. A seconda del numero di elettroni nell'impulso, la repulsione tra loro variava. Ciò ha permesso loro di determinare un’impronta energetica specifica per il numero di elettroni in un impulso. Con queste conoscenze, hanno sviluppato nuovi schemi per utilizzare stati multielettronici nei microscopi elettronici. Generando impulsi elettronici con un numero fisso di elettroni, le prestazioni dei microscopi elettronici sia nella ricerca che nelle applicazioni tecnologiche, come la produzione di semiconduttori, possono essere notevolmente migliorate.

Oltre alle implicazioni per la microscopia elettronica, esiste anche la possibilità che gli elettroni siano “entangled” dal punto di vista quantistico, nel senso che sono legati tra loro in uno specifico modo quantistico. Ciò apre una nuova interfaccia tra la microscopia elettronica e la tecnologia quantistica. Le scoperte del team hanno il potenziale per colmare il divario tra la microscopia elettronica e importanti progressi nell'informatica e nella comunicazione quantistica.

Fonte: Società Max Planck