Una collaborazione internazionale scopre la fonte del più grande terremoto mai registrato

Un team globale di scienziati, guidato dall’Università di Oxford, ha svelato i risultati di una collaborazione innovativa per determinare la causa del più grande evento sismico mai registrato su Marte. Lo studio, che ha coinvolto il contributo di varie agenzie spaziali di tutto il mondo, conclude che il terremoto non è stato causato dall'impatto di un meteorite, ma piuttosto da massicce forze tettoniche all'interno della crosta di Marte.

L'evento sismico, noto come S1222a, ha registrato una magnitudo pari a 4.7 e ha generato vibrazioni su tutto il pianeta per almeno sei ore. Inizialmente, gli scienziati credevano che l'evento potesse essere stato causato dall'impatto di un meteorite a causa delle somiglianze nel segnale sismico con gli impatti precedenti. Hanno lanciato una ricerca internazionale per un nuovo cratere, coinvolgendo missioni dell’Agenzia spaziale europea, dell’Agenzia spaziale nazionale cinese, dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale e dell’Agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti.

Dopo mesi di indagini, il team ha confermato che non è stato trovato alcun cratere nuovo. Invece, l’evento sismico è stato attribuito al rilascio di enormi forze tettoniche all’interno di Marte. Lo studio, pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, suggerisce che Marte è sismicamente più attivo di quanto si pensasse in precedenza.

Il dottor Benjamin Fernando, ricercatore capo dell'Università di Oxford, ha affermato che sebbene Marte attualmente non abbia una tettonica a placche attiva, l'evento è stato probabilmente causato dal rilascio di stress all'interno della crosta di Marte. Questi stress si sono accumulati nel corso di miliardi di anni, poiché diverse parti del pianeta si raffreddano e si restringono a ritmi variabili.

I risultati di questo studio forniscono preziose informazioni sull’attività geologica di Marte, che potrebbero aiutare a determinare luoghi adatti per futuri habitat umani sul pianeta rosso. La collaborazione tra missioni internazionali costituisce un precedente per futuri sforzi cooperativi nell’esplorazione dello spazio profondo.

La ricerca del team ha anche evidenziato l'importanza di mantenere una vasta gamma di strumenti scientifici su Marte per raccogliere dati cruciali. Scienziati dell'Agenzia spaziale europea, della Cina e degli Emirati Arabi Uniti hanno espresso il loro entusiasmo per la partecipazione allo studio e il loro impegno per approfondire la nostra conoscenza di Marte.

Questa collaborazione senza precedenti comporta implicazioni significative per le missioni future, poiché il team prevede di applicare le proprie scoperte alle prossime missioni lunari e all’esplorazione di Titano, luna di Saturno.

Fonte: Università di Oxford

Citazione: "Un'origine tettonica per il più grande martemoto osservato da InSight", Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619