Gli scienziati concludono che il più grande evento sismico su Marte è stato il risultato delle forze tettoniche

By

Un team di scienziati internazionali, tra cui ricercatori della New York University di Abu Dhabi, ha annunciato i risultati della loro ricerca sulla fonte del più grande evento sismico mai registrato su Marte. L'evento, noto come S1222a, si è verificato il 4 maggio 2022 e ha avuto una magnitudo di 4.7. Inizialmente, il team credeva che potesse essere stato causato dall'impatto di un meteoroide. Tuttavia, dopo una lunga ricerca per un nuovo cratere, hanno stabilito che l'attività sismica era il risultato di enormi forze tettoniche all'interno di Marte.

Il team era composto da scienziati della missione InSight della NASA, nonché dell’Agenzia spaziale europea, dell’Agenzia spaziale nazionale cinese, dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale e dell’Agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti. Questa collaborazione di missioni dedicate allo studio di Marte è stata la prima nel suo genere.

Ogni gruppo ha esaminato i dati dei rispettivi satelliti in orbita attorno a Marte nel tentativo di trovare prove di un nuovo cratere o qualsiasi altro indicatore di un impatto. Nonostante mesi di ricerche, non è stato trovato nessun nuovo cratere. Di conseguenza, il team sta rivedendo le proprie stime sull’attività sismica di Marte.

L'autore principale dello studio, Benjamin Fernando dell'Università di Oxford e della Johns Hopkins University, ha espresso la sua gratitudine per la cooperazione internazionale nella risoluzione del mistero di S1222a. Spera che questo progetto serva da modello per future collaborazioni nell'esplorazione dello spazio profondo.

Il leader del gruppo per Marte della NYU Abu Dhabi, Dimitra Atri, ha sottolineato l'importanza di questo progetto nel far progredire la nostra comprensione di Marte. Ha sottolineato che è stata una grande opportunità per collaborare con altre missioni dedicate allo studio del Pianeta Rosso.

L'evento sismico S1222a è stato uno degli ultimi registrati dal lander InSight della NASA prima che la sua missione si concludesse nel dicembre 2022. Le conoscenze acquisite da questo studio informeranno le missioni future, comprese quelle sulla Luna e Titano, la luna più grande di Saturno.

InSight, la missione della NASA per studiare l'interno di Marte attraverso la geofisica, in particolare la sismologia, è stata lanciata nel maggio 2018. Durante la sua permanenza su Marte, InSight ha registrato oltre 1,300 eventi di martemoti, inclusi alcuni causati da impatti di meteoroidi.

La collaborazione ha coinvolto altre missioni attive in orbita attorno a Marte, come MAVEN, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) e Mars Express (MEX) della NASA, ExoMars Trace Gas Orbiter e Mars Express dell'Agenzia spaziale europea, Emirates Mars Mission (Hope) della l'Agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti e la missione Tianwen-1 dell'Agenzia spaziale nazionale cinese.

Questo progetto innovativo rappresenta un significativo passo avanti nella nostra comprensione di Marte e apre la strada a ulteriori esplorazioni e collaborazioni nella ricerca nello spazio profondo.

Fonte:

– Missione InSight della NASA

– New York University Abu Dhabi