La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è un prodotto del Programma Stazione Spaziale Internazionale, che coinvolge più paesi e organizzazioni internazionali. Lanciata nel 1998, la ISS è un notevole esempio di complessa collaborazione internazionale nel campo dell'esplorazione spaziale.

L'ISS è gestita da cinque agenzie partner: l'Agenzia spaziale canadese, l'Agenzia spaziale europea, la Japan Aerospace Exploration Agency, la NASA e la State Space Corporation "Roscosmos". Ciascuna agenzia partner è responsabile della gestione e del controllo dell'hardware fornito alla ISS. Questa interdipendenza è fondamentale per il funzionamento della stazione spaziale, poiché nessun singolo partner ha la capacità di operare in modo indipendente.

L'ISS fa affidamento sui contributi di ciascuna agenzia partner in vari modi. Ad esempio, la Russia fornisce sistemi di propulsione per il rilancio della stazione, il controllo dell’assetto ed eventuali operazioni di deorbit. Gli Stati Uniti forniscono giroscopi per il controllo quotidiano dell'assetto e energia solare per aumentare il fabbisogno energetico del segmento russo. I satelliti di tracciamento e trasmissione dati della NASA assicurano la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il suolo e l'intera stazione.

La ISS orbita con un'inclinazione di 51.6 gradi, il che significa che passa sopra diverse aree della Terra mentre orbita. Per tracciare la traiettoria della ISS, è possibile utilizzare la pagina “Spot The Station”, che fornisce informazioni su quando e dove la ISS può essere osservata da diverse località in tutto il mondo.

Gli astronauti in genere si lanciano e ritornano con lo stesso tipo di veicolo spaziale, ma possono trasferirsi tra diversi veicoli spaziali Soyuz. Tuttavia, il trasferimento tra diversi tipi di veicoli spaziali, come SpaceX Dragon e Soyuz, richiederebbe tute di lancio e di ingresso su misura o rivestimenti dei sedili.

Il funzionamento della ISS richiede una manutenzione pratica da parte dell'equipaggio, con membri dell'equipaggio della NASA e di Roscosmos addestrati a gestire i rispettivi segmenti. Il controllo dell'assetto e dell'altitudine della stazione spaziale si basa su sistemi russi e statunitensi, con il segmento russo che fornisce la propulsione e gli Stati Uniti che forniscono giroscopi per il controllo dell'assetto.

Tutte le agenzie partner prevedono di gestire la ISS nel prossimo futuro. Tuttavia, lo smantellamento della ISS richiederà un’attenta pianificazione e coordinamento tra la NASA e Roscosmos per garantire un processo di deorbita sicuro.

L'ISS è una testimonianza del potere della collaborazione internazionale nell'esplorazione spaziale, il cui successo dipende dall'interdipendenza e dalla cooperazione tra le agenzie partner.

Fonte:

– Nasa

– Agenzia spaziale europea

– Roscosmo

– Agenzia spaziale canadese

– Agenzia giapponese per l’esplorazione aerospaziale