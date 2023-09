I 70 membri dell'equipaggio della spedizione continuano il loro lavoro a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

By

La Spedizione 70 è in corso sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), con i membri dell'equipaggio che continuano il loro lavoro in microgravità. Dopo la partenza di tre residenti della stazione, tra cui l'astronauta della NASA Frank Rubio, che è tornato a Houston, i restanti membri dell'equipaggio hanno completato le attività di manutenzione e hanno preso parte a vari esperimenti.

L'ingegnere di volo della NASA Jasmin Moghbeli ha trascorso la mattinata nel modulo Columbus Laboratory, testando le funzioni di connettività delle prese di corrente. Nel pomeriggio ha lavorato con il Cold Atom Lab, ispezionando cavi e porte in preparazione alla sostituzione dei componenti del carico utile. Ha anche iniziato l'addestramento per le future passeggiate spaziali, concentrandosi sulle operazioni e sulle procedure della tuta spaziale.

L'ingegnere di volo della NASA Loral O'Hara ha partecipato agli esami oculistici ISAFE come parte degli esperimenti CIPHER. Questi esami analizzano i cambiamenti negli occhi e nel cervello degli astronauti dovuti agli spostamenti dei fluidi nella microgravità. O'Hara è il primo di un massimo di 30 astronauti a partecipare a questo studio completo. Si è anche addestrata per le emergenze delle passeggiate spaziali utilizzando SAFER (Simplified Aid for EVA Rescue) e ha riconfigurato il Microgravity Science Glovebox.

Il comandante della spedizione 70 Andreas Mogensen dell'Agenzia spaziale europea (ESA) si è addestrato con Astrobee, i robot a volo libero della stazione, e ha riparato la stazione di attracco utilizzata per ricaricare i robot. L'ingegnere di volo JAXA Satoshi Furukawa ha lavorato nel modulo di attività espandibile Bigelow (BEAM), riponendo l'hardware e riconfigurando i sensori.

Gli ingegneri di volo di Roscosmos, Konstantin Borisov, Oleg Kononenko e Nikolai Chub, hanno completato l'esercizio richiesto per combattere gli effetti della perdita di ossa e muscoli in condizioni di microgravità.

I membri dell'equipaggio stanno dando importanti contributi alla ricerca scientifica, allo sviluppo tecnologico e all'esplorazione spaziale umana. L’ISS continua a fungere da piattaforma unica per la collaborazione internazionale nell’esplorazione spaziale, con astronauti provenienti da diversi paesi che lavorano insieme per migliorare la nostra comprensione dello spazio e del suo impatto sul corpo umano.

