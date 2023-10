Gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale sono salvi nonostante la perdita del modulo russo

By

La NASA ha confermato che gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) non erano in pericolo, nonostante una perdita nel modulo russo. L'agenzia ha osservato scaglie provenienti da uno dei radiatori del modulo di laboratorio multiuso Roscosmos Nauka (MLM) e all'equipaggio è stato chiesto di chiudere le persiane delle finestre del segmento statunitense come precauzione contro la contaminazione.

La perdita osservata si trova sul radiatore di riserva di Nauka, che è montato all'esterno del modulo. Funzionari russi hanno assicurato che la temperatura al MLM è confortevole e che non ci saranno modifiche alle operazioni, agli esperimenti o ai periodi di esercitazione dell'equipaggio. Il radiatore primario di Nauka, che fornisce il raffreddamento completo al modulo, funziona normalmente.

La NASA continuerà a indagare sulla causa della perdita. Questo incidente è l'ultimo di una serie di fughe di refrigerante da apparecchiature russe sulla ISS negli ultimi mesi. Si ipotizzava che gli incidenti precedenti fossero il risultato di impatti di micrometeoroidi, ma alcuni esperti ritengono che potrebbe esserci un problema più ampio.

Jonathan McDowell, analista spaziale presso la Harvard-Smithsonian, ha affermato che la perdita di tre sistemi di raffreddamento indica un potenziale problema sistemico. Sebbene gli astronauti sulla ISS siano al sicuro, è fondamentale comprendere la causa di queste perdite per garantire l’affidabilità e la sicurezza a lungo termine della stazione spaziale.

