Gli astronauti portano lo spirito di Halloween sulla Stazione Spaziale Internazionale

Quest'anno l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha festeggiato Halloween in grande stile, indossando costumi e diffondendo l'allegria natalizia un giorno prima della loro imminente passeggiata nello spazio. I quattro astronauti che lavorano nel segmento statunitense della ISS hanno posato per una festosa opportunità fotografica nel modulo giapponese Kibo, mettendo in mostra la loro creatività e il loro senso dell'umorismo. Andreas Mogensen dell'Agenzia spaziale europea ha condiviso i costumi sui social media, invitando il pubblico a indovinare come era vestito ogni membro dell'equipaggio.

Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli della NASA, che erano tra i quattro astronauti, scambieranno i loro costumi giocosi con tute spaziali il giorno successivo (1 novembre), facendo la storia mentre si imbarcano in una rara passeggiata spaziale tutta al femminile. L'attesissima passeggiata spaziale sarà trasmessa in diretta tramite la televisione della NASA, a partire dalle 6:30 EDT (1030:XNUMX GMT).

Sebbene lo staff di Space.com abbia formulato alcune ipotesi creative sui costumi, il pubblico è stato incoraggiato a contribuire con le proprie interpretazioni sul forum. Ecco una ripartizione dei costumi:

Jasmin Moghbeli della NASA indossava un costume a forma di scatola con la scritta "pane", con una foto di se stessa e delle sue gemelle. Il costume ha scatenato speculazioni, con alcuni che suggerivano che rappresentasse il suo ruolo di "capofamiglia" della sua famiglia o un giocoso cenno a un sapore preferito come burro di arachidi e gelatina.

Satoshi Furukawa della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ha indossato un cappello da Luigi, rendendo omaggio all'amato fratello idraulico della serie Mario di Nintendo. Le avventure di Luigi che combatte le creature che emergono dalle condutture fognarie sono diventate iconiche nel mondo dei giochi.

Loral O'Hara della NASA ha abbracciato le sue radici del Colorado con un cappello a tema Colorado, con un'immagine di montagne accanto alla frase "Go Outside: Never Stop Exploring". Con l'imminente passeggiata nello spazio, il gioco di parole "andare fuori" ha aggiunto un tocco giocoso, mentre il collegamento con il Colorado rifletteva i ricordi d'infanzia di O'Hara legati all'esplorazione delle bellissime montagne dello stato.

Andreas Mogensen dell'ESA indossava un cappello di carta stagnola che ricorda quello ritratto nel film “Signs” (2002), che raffigurava un'invasione aliena attraverso i cerchi nel grano. Sulla sua maglietta c'era scritto "Gli uccelli non sono reali", alludendo a un popolare movimento della Gen Z che diffonde con umorismo le teorie del complotto.

La ISS ha una lunga tradizione di celebrare Halloween nello spazio. Gli equipaggi precedenti si sono divertiti a travestirsi e a catturare momenti memorabili durante le loro missioni. Dall'inseguimento a sorpresa in costume da gorilla dell'astronauta della NASA Scott Kelly nel 2016 all'astronauta dell'ESA Samantha Cristoforetti nel cosplay di assistente di volo del classico film di fantascienza "2001: Odissea nello spazio" nel 2022, creatività e umorismo sono componenti essenziali della vita a bordo della ISS.

FAQ

1. È comune festeggiare Halloween sulla Stazione Spaziale Internazionale?

Le celebrazioni di Halloween sono diventate una tradizione tra gli equipaggi degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale come un modo per infondere divertimento e festività nella vita nello spazio.

2. Perché Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli della NASA indosseranno tute spaziali?

O'Hara e Moghbeli parteciperanno a una storica passeggiata spaziale per sole donne, che richiederà loro di indossare tute spaziali mentre si avventurano fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale.

3. Come posso guardare la trasmissione in diretta della passeggiata spaziale tutta al femminile?

La passeggiata spaziale tutta al femminile sarà trasmessa in diretta tramite la televisione della NASA, a partire dalle 6:30 EDT (1030:XNUMX GMT). Puoi sintonizzarti sulla trasmissione su Space.com tramite la NASA Television.

4. Quali altri costumi creativi hanno indossato gli astronauti in passato?

Gli astronauti hanno abbracciato lo spirito di Halloween nello spazio indossando una varietà di costumi, tra cui Elvis, Superman, Darth Vader e persino personaggi di iconici film di fantascienza come "2001: Odissea nello spazio". Puoi trovare una raccolta di questi costumi sul sito web di Space.com.