L'International Observe the Moon Night sarà ospitato a Bakersfield

Sabato 21 ottobre la Kern Astronomical Society organizza una notte internazionale di osservazione della luna al Riverwalk Park di Bakersfield. Questo evento offre alla comunità la possibilità di vedere la Luna, Giove e Saturno attraverso un telescopio gratuitamente.

L'evento si svolgerà sabato dalle 7 alle 10 e consentirà ai partecipanti di ammirare da vicino la bellezza di questi corpi celesti. Tuttavia, se non puoi partecipare all'evento, la NASA suggerisce modi alternativi per festeggiare e guardare la luna.

Queste alternative includono semplicemente guardare la luna, usare un telescopio o un binocolo per una visione più ravvicinata, scattare splendide fotografie della luna, rilassarsi sul divano mentre si guarda la luna, esplorare la sua topografia al tatto, creare e ammirare arte lunare, ascoltare sulla luna, fare una gita virtuale sulla luna e vedere la luna attraverso gli occhi di una navicella spaziale. Inoltre, osservare la luna durante tutto l'anno può aiutare ad approfondire la comprensione del nostro satellite naturale.

Per informazioni e risorse più dettagliate su International Observe the Moon Night, è possibile visitare il sito web della NASA.

