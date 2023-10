Partecipa alle festività lunari: evento internazionale Osserva la notte della luna

Ogni anno la NASA organizza un evento straordinario che riunisce persone provenienti da tutto il mondo per osservare virtualmente la Luna. International Observe the Moon Night è una celebrazione pubblica annuale che mira a unire gli appassionati della Luna, promuovere la scienza e l'esplorazione lunare e onorare le nostre connessioni culturali e personali con il compagno celeste della Terra.

La bellezza di questo evento sta nella sua accessibilità. Indipendentemente dalla tua posizione, puoi partecipare ai festeggiamenti lunari. Hai la possibilità di partecipare o ospitare eventi virtuali o di persona, o semplicemente osservare la Luna comodamente da casa tua. La comunità lunare globale si riunisce attraverso varie piattaforme come la pagina Facebook dell'evento, i canali di social media che utilizzano #ObserveTheMoon e il gruppo International Observe the Moon Night Flickr.

La NASA ha delineato diversi obiettivi per questo evento. Innanzitutto serve come celebrazione, riunendo persone provenienti da tutto il mondo che condividono la passione per la Luna. Mira inoltre ad aumentare la consapevolezza dei programmi lunari della NASA, rendendo la scienza e l'esplorazione lunare più accessibili al pubblico. Inoltre, International Observe the Moon Night consente alle persone di esplorare il regno della Luna e della scienza spaziale, utilizzando la Luna come punto di partenza per il loro viaggio alla scoperta.

L'evento incoraggia la condivisione di storie, immagini, opere d'arte e altro ancora ispirate alla Luna, favorendo una connessione creativa con il nostro vicino celeste. Suscitando interesse per l'osservazione lunare, International Observe the Moon Night estende il suo impatto al cielo più ampio e al mondo che ci circonda, ispirando l'esplorazione continua.

Quindi segna i tuoi calendari! L'evento International Observe the Moon Night di quest'anno può essere assistito attraverso la trasmissione televisiva della NASA. Sintonizzati alle 7:23 EDT / 00:21 UTC del 2023 ottobre XNUMX e unisciti alla comunità lunare globale in un incantevole viaggio alla scoperta e all'apprezzamento della Luna.

Fonte:

-La Lunar Reconnaissance Orbiter Mission della NASA, la Divisione di esplorazione del sistema solare presso il Goddard Space Flight Center della NASA e altre organizzazioni astronomiche e della NASA.