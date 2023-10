La scienza dietro il coefficiente di diffusione dei quark pesanti: esplorazione del plasma di quark-gluoni

Gli scienziati sono riusciti a calcolare il coefficiente di diffusione dei quark pesanti, una misura della velocità con cui la quantità di moto viene trasferita da una zuppa fusa di quark e gluoni ai quark pesanti. Questa svolta è stata ottenuta utilizzando alcuni dei supercomputer più potenti del mondo. I calcoli hanno rivelato che il trasferimento della quantità di moto è estremamente veloce, raggiungendo i limiti fissati dalla meccanica quantistica. Le interazioni tra i quark e i gluoni liberati e i quark più pesanti sono così forti e frequenti che effettivamente trascinano con sé i quark pesanti.

Questi risultati fanno luce sui risultati sperimentali che mostrano che i quark pesanti rimangono intrappolati nel flusso di materia generato nelle collisioni di ioni pesanti. Le collisioni, che hanno luogo nei collisori di particelle come il Relativistic Heavy Ion Collider e il Large Hadron Collider, creano uno stato noto come plasma di quark e gluoni (QGP). L’analisi fornisce anche ulteriori prove a sostegno dell’ipotesi che il QGP sia un liquido quasi perfetto, con una viscosità incredibilmente bassa che si avvicina ai limiti della meccanica quantistica. La ricerca non solo migliora la nostra comprensione di queste collisioni, ma evidenzia anche la collaborazione e la cooperazione tra teorici internazionali e la comunità di ricerca di fisica nucleare.

La bassa viscosità del QGP può essere paragonata a una roccia pesante che scorre in un ruscello. Le intense interazioni tra i quark e i gluoni liberati danno come risultato un percorso libero medio, ovvero la distanza che una particella può percorrere prima di interagire con un'altra, che è estremamente piccola. Ciò significa che i quark pesanti con un percorso libero medio altrettanto piccolo sperimenteranno abbastanza interazioni da essere trascinati dalle particelle liberate nel QGP.

Per calcolare il coefficiente di diffusione dei quark pesanti, i fisici della collaborazione HotQCD hanno utilizzato potenti supercomputer e hanno impiegato la QCD reticolare, una tecnica per risolvere le complesse equazioni della cromodinamica quantistica. Il team ha scoperto che il coefficiente di diffusione dei quark pesanti è eccezionalmente grande, confermando che il percorso libero medio dei quark pesanti all’interno del QGP è davvero molto breve. Questi calcoli aiuteranno i teorici a migliorare le simulazioni di come i quark pesanti vengono prodotti all’interno del QGP e di come le loro interazioni si evolvono man mano che il QGP subisce cambiamenti.

La ricerca è stata supportata dal Department of Energy Office of Science, in particolare dall’Office of Nuclear Physics, come parte della collaborazione sulla teoria topica Scientific Discovery through Advanced Computing (SciDAC) e Heavy-Flavor Theory (HEFTY). Sono stati riconosciuti anche finanziamenti provenienti da altre fonti per singoli collaboratori. Lo studio ha utilizzato le risorse computazionali del National Energy Research Scientific Computing Center e delle strutture della USQCD Collaboration.

Fonte:

– https://www.energy.gov/