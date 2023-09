Nuova scoperta: i primi esseri umani usavano il legno per costruire strutture oltre 476,000 anni fa

By

I ricercatori dell'Università di Liverpool e dell'Università di Aberystwyth hanno recentemente fatto una significativa scoperta archeologica presso il sito delle cascate di Kalambo in Zambia. Hanno trovato una pila di tronchi ad incastro risalenti a 476,000 anni fa, indicando che i primi esseri umani utilizzavano il legno per costruire strutture molto prima di quanto si credesse in precedenza.

I manufatti in legno della prima età della pietra sono incredibilmente rari nei documenti archeologici a causa del naturale decadimento del legno nel tempo. Tuttavia, le condizioni uniche di ristagno d'acqua nel sito di Kalambo Falls hanno preservato questi tronchi, rendendoli la prova più antica di strutture in legno trovate fino ad oggi.

Nel sito i ricercatori hanno anche scoperto un cuneo, un bastone da scavo, un tronco tagliato e un ramo dentellato. Esaminando i segni di taglio sui resti di legno, hanno concluso che i primi esseri umani fabbricavano e assemblavano grandi tronchi, forse per creare fondamenta o parti di abitazioni.

Questa nuova scoperta mette in discussione la precedente ipotesi secondo cui l’uso del legno era limitato ad armi come lance e bastoni da scavo. Ciò suggerisce che la lavorazione intenzionale del legno fosse già avvenuta mezzo milione di anni fa. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, fa luce sulle tecniche di lavorazione del legno e sulle capacità dei primi esseri umani durante il Paleolitico.

I tronchi conservati mostrano anche uno stile di lavorazione del legno che non si vede altrove in Africa o in Eurasia nello stesso periodo, rendendo questa scoperta ancora più unica. I tronchi intrecciati forniscono preziose informazioni sulle pratiche di costruzione dei primi esseri umani e sul loro utilizzo del legno come materiale da costruzione.

Questa ricerca innovativa apre possibilità per ulteriori studi sulle prime civiltà umane e sulle loro pratiche architettoniche. Ciò contribuisce alla nostra comprensione dell’ingegno e dell’intraprendenza dei primi esseri umani nell’utilizzare materiali naturali per scopi edilizi.

Il DNA della tigre della Tasmania sbloccato attraverso l'analisi dell'RNA, espandendo la ricerca genetica

Gli scienziati hanno compiuto un importante passo avanti nel campo della paleogenomica estraendo e analizzando con successo l'acido ribonucleico (RNA) da un esemplare conservato di tigre della Tasmania di 130 anni. Questa è la prima volta che l’RNA viene ottenuto da una specie estinta, segnando un’importante pietra miliare nella ricerca genetica.

La paleogenomica si concentra sullo studio del materiale genetico di specie antiche ed estinte per comprenderne l'evoluzione, i cambiamenti demografici e i ruoli ecologici. Sebbene il sequenziamento del DNA sia stato uno strumento prezioso in questo campo, presenta limitazioni nel fornire informazioni dettagliate sulla dinamica e sulla regolazione dell'espressione genica.

L’RNA, d’altro canto, è coinvolto nell’espressione genica e può fornire informazioni specifiche sull’attività genetica tessuto-specifica. Analizzando l'RNA estratto dal tessuto muscolare e cutaneo della tigre della Tasmania, i ricercatori hanno ottenuto preziose informazioni sulla sua attività genetica, come i tipi di muscoli e le caratteristiche legate al sangue.

Inoltre, lo studio ha migliorato l'annotazione del genoma della tigre della Tasmania, identificando nuovi elementi genetici e microRNA precedentemente sconosciuti. L’analisi ha inoltre rivelato la presenza di antichi virus a RNA all’interno del tessuto, offrendo potenziali informazioni sull’evoluzione dei virus nel tempo.

Questo studio innovativo non solo fornisce una comprensione più profonda delle dinamiche genetiche in una specie estinta, ma apre anche interessanti prospettive per ulteriori ricerche nel campo della paleogenomica. Sbloccando le informazioni genetiche archiviate nell’RNA, gli scienziati possono ampliare la nostra conoscenza della vita antica e delle sue complessità genetiche.

Gli scienziati creano una seta di ragno forte e sostenibile utilizzando bachi da seta geneticamente modificati

I ricercatori dell'Università cinese di Donghua hanno sviluppato un nuovo tipo di seta di ragno che è significativamente più forte e resistente dei materiali tradizionali come il Kevlar. Gli scienziati hanno raggiunto questo risultato utilizzando bachi da seta geneticamente modificati per produrre la seta del ragno.

La seta di ragno è nota per la sua eccezionale resistenza e durata, ma si è rivelata difficile da riprodurre commercialmente. Combinando le proprietà delle fibre di seta e di poliammide, gli scienziati hanno creato fibre di seta di ragno che sono allo stesso tempo forti e resistenti.

L'obiettivo era produrre fibre rispettose dell'ambiente che potessero essere facilmente prodotte. Le fibre sintetiche come nylon e Kevlar sono resistenti ma non naturali. L'uso di bachi da seta geneticamente modificati ha permesso ai ricercatori di replicare le proprietà naturali della seta di ragno in modo economicamente vantaggioso e scalabile.

Questa nuova invenzione ha il potenziale per rivoluzionare vari settori, compresi quelli tessili e dei materiali chirurgici. Le fibre di seta di ragno, altamente durevoli e sostenibili, potrebbero sostituire i materiali sintetici, offrendo un’alternativa più ecologica.

Ulteriori sviluppi nella commercializzazione della seta di ragno potrebbero avere applicazioni diffuse e avere un impatto su più settori, promuovendo un approccio più sostenibile e rispettoso dell’ambiente alla produzione dei materiali.

Uno studio rivela il percorso neurale nel cervello delle madri che risponde ai pianti dei neonati

Un recente studio condotto da ricercatori della School of Medicine dell'Università di New York fa luce sul percorso neurale nel cervello delle madri che risponde al pianto del bambino. I risultati rivelano che uno specifico percorso neurale trasporta i segnali uditivi del pianto infantile ai neuroni responsabili della produzione di ossitocina nel cervello delle madri.

L’ossitocina svolge un ruolo cruciale nei processi materni come il parto e l’allattamento. Lo studio, condotto su topi madri e sui loro bambini, ha esplorato l’attivazione del percorso neurale coinvolto nel rilascio di ossitocina in risposta al pianto del bambino.

La ricerca ha utilizzato registrazioni elettrofisiologiche e tecniche di fotometria per misurare i segnali neurali nei topi. Lo studio ha scoperto che il percorso neurale dell’ossitocina veniva attivato specificamente dal pianto dei bambini, dimostrando una risposta unica rispetto ad altri suoni.

Questo percorso neurale agisce come un interruttore, controllando il rilascio di ossitocina e influenzando i comportamenti della madre quando sente piangere il suo bambino. Lo studio mostra come i segnali sensoriali provenienti dal bambino vengono integrati nel cervello della madre, garantendo risposte adeguate per una genitorialità efficace.

Comprendere i meccanismi neurali alla base delle risposte materne al pianto del bambino può fornire informazioni sulla complessa natura del legame e dell’accudimento. I risultati dello studio contribuiscono alla nostra comprensione dell’intricata relazione tra funzione cerebrale, comportamento e istinti materni.

