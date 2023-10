L'impatto dell'acidificazione e del riscaldamento degli oceani sui copepodi artici

La regione artica sta attualmente attraversando cambiamenti rapidi e significativi, con l’acidificazione e il riscaldamento che si verificano a ritmi allarmanti. Queste trasformazioni sollevano preoccupazioni sulla resilienza delle comunità marine di fronte a tali cambiamenti ambientali. Lo zooplancton marino, in particolare i copepodi calanoidi, svolgono un ruolo cruciale nella rete alimentare artica. Tuttavia, le variazioni delle condizioni ambientali possono disturbare le popolazioni di zooplancton, portando a conseguenze dannose per l’intero ecosistema.

La ricerca recente si è concentrata sulla comprensione della suscettibilità delle prime fasi di vita dei copepodi ai fattori di stress ambientale, poiché rappresentano un collo di bottiglia critico nel ciclo di vita dei copepodi. Uno studio condotto da Espinel-Velasco et al. (2023) hanno esplorato le risposte dei naupli di Calanus hyperboreus di 4 giorni all'acidificazione (pH 7.5 e 8.1) e al riscaldamento (0 e 3°C), sia individualmente che in combinazione.

Lo studio ha rivelato che la velocità di respirazione dei naupli aumentava significativamente quando sottoposti a una combinazione di acidificazione e riscaldamento. Sorprendentemente, l’esposizione a questi fattori di stress individualmente non ha prodotto lo stesso effetto. Sorprendentemente, i ricercatori non hanno riscontrato differenze evidenti nel contenuto lipidico e nella composizione degli acidi grassi dei naupli tra i diversi trattamenti sperimentali. In tutti i trattamenti sono stati rilevati esteri di cera, che costituiscono circa il 75% delle riserve lipidiche, ed elevate quantità di acidi grassi a catena lunga 20:1 e 22:1, cruciali per la riproduzione dei copepodi.

Evidenziando la sensibilità dei naupli agli effetti combinati di acidificazione e riscaldamento, questo studio si allinea con un crescente numero di prove provenienti da ricerche correlate. Fa luce sulle potenziali implicazioni del cambiamento globale per le popolazioni di copepodi artici e sottolinea l’importanza di comprendere le risposte delle prime fasi di vita ai fattori di stress ambientali.

FAQ:

D: Cosa sono lo zooplancton?

R: Lo zooplancton si riferisce a piccoli organismi, spesso microscopici, che vanno alla deriva nell'oceano o in altri corpi idrici e costituiscono una delle fonti primarie di cibo per molte specie marine.

D: Qual è il ruolo dei copepodi nella rete alimentare artica?

R: I copepodi, in particolare i copepodi calanoidi come Calanus hyperboreus, sono una componente cruciale della rete alimentare artica. Fungono da collegamento vitale tra i produttori primari (come il fitoplancton) e i livelli trofici più elevati, fungendo da fonte di cibo per varie specie marine.

D: Cos'è l'acidificazione?

R: L'acidificazione si riferisce al processo di aumento dell'acidità (abbassamento del pH) nell'acqua di mare dovuto all'assorbimento di anidride carbonica dall'atmosfera. Ciò si verifica come conseguenza delle attività umane, come la combustione di combustibili fossili.

D: In che modo il riscaldamento influisce sugli ecosistemi marini?

R: Il riscaldamento degli oceani può avere vari impatti sugli ecosistemi marini, inclusi cambiamenti nella distribuzione delle specie, cicli riproduttivi alterati e potenziali interruzioni del delicato equilibrio delle reti alimentari.

Fonte: Frontiers in Marine Science, DOI: 10.3389/fmars.2023.1240673