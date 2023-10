Comprendere il comportamento degli elettroni nei liquidi utilizzando campi laser intensi

Gli scienziati hanno fatto un passo avanti nello studio del comportamento degli elettroni nei liquidi utilizzando intensi campi laser. Utilizzando questa tecnica, sono stati in grado di identificare uno spettro unico ad alta armonica e di misurare il percorso libero medio degli elettroni nei liquidi. Questa ricerca fa luce sulla dinamica ultraveloce degli elettroni nei liquidi e fornisce nuove informazioni sul loro comportamento.

La generazione ad alta armonica (HHG) è una tecnica ben nota che utilizza intensi campi laser per generare fotoni ad alta energia. È stato ampiamente utilizzato in vari campi scientifici per studiare il movimento elettronico e le reazioni chimiche. Tuttavia, l’HHG nei liquidi è stato relativamente inesplorato rispetto ai gas e ai solidi.

Il gruppo di ricerca internazionale dell’Istituto Max Planck per la struttura e la dinamica della materia (MPSD) di Amburgo, in Germania, e dell’ETH di Zurigo in Svizzera, ha sviluppato un apparato unico per studiare l’interazione tra liquidi e laser intensi. Hanno scoperto che lo spettro armonico elevato nei liquidi si comporta diversamente da quello dei gas e dei solidi.

I ricercatori hanno scoperto che l'energia massima dei fotoni ottenuta attraverso l'HHG nei liquidi è indipendente dalla lunghezza d'onda del laser. Hanno identificato il percorso libero medio effettivo degli elettroni come il fattore cruciale che limita l’energia dei fotoni. Questo percorso libero medio rappresenta la distanza media che un elettrone può percorrere prima di scontrarsi con un'altra particella.

Combinando risultati sperimentali e teorici, gli scienziati non solo hanno identificato il fattore chiave che determina l'energia massima dei fotoni, ma hanno anche eseguito il primo esperimento di spettroscopia ad alta armonica nei liquidi. Questa ricerca apre nuove possibilità per lo studio della dinamica degli elettroni nei liquidi e fornisce uno strumento prezioso per comprenderne il comportamento.

Questo studio, pubblicato su Nature Physics, segna una pietra miliare significativa nel campo della dinamica degli elettroni nei liquidi. Non solo migliora la nostra comprensione del comportamento dei liquidi sotto intensi campi laser, ma apre anche la strada a future indagini in questo settore. Ulteriori ricerche che utilizzano questo strumento spettroscopico contribuiranno a scoprire la complessa dinamica degli elettroni nei liquidi.

Riferimento: “Spettroscopia ad alta armonica della dinamica di diffusione degli elettroni a bassa energia nei liquidi” di Angana Mondal, Ofer Neufeld, Zhong Yin, Zahra Nourbakhsh, Vít Svoboda, Angel Rubio, Nicolas Tancogne-Dejean e Hans Jakob Wörner, 28 settembre 2023, Fisica della natura.

Fonte: Istituto Max Planck per la struttura e la dinamica della materia (MPSD), ETH Zurigo.