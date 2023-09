Integrazione di materiali 2D per la fotonica su chip

L'integrazione delle funzioni ottiche non lineari nell'ottica integrata ha generato un notevole entusiasmo nella comunità scientifica. Ciò ha aperto possibilità per lo sviluppo di dispositivi ottici non lineari completamente integrati con diverse applicazioni nella spettroscopia su chip, calcoli quantistici, comunicazione di dati, biorilevamento e altro ancora. In un recente studio pubblicato su Light: Advanced Manufacturing, un team di scienziati guidati dai professori Vincent Pelgrin e Zhipei Sun ha approfondito il potenziale delle strutture di integrazione fotonica ibrida.

La fotonica del silicio, grazie alla sua compatibilità con i processi CMOS e al basso costo, ha attirato l'attenzione per l'integrazione di diverse funzioni attive. Tuttavia, ci sono sfide associate allo sfruttamento dei processi ottici non lineari nella fotonica del silicio, come deboli risposte non lineari e assorbimento di due fotoni. Materiali come il nitruro di silicio (SiN) hanno mostrato risultati promettenti, ma richiedono ancora una grande potenza della pompa per processi non lineari efficienti.

Un approccio alternativo consiste nell’introdurre materiali altamente non lineari nelle piattaforme su chip. I materiali stratificati bidimensionali (2D), come il grafene, i dicalcogenuri dei metalli di transizione (TMD) e il BP, sono stati identificati come altamente promettenti grazie alla loro elevata suscettibilità del terzo ordine. Il concetto di integrazione ibrida prevede l’incorporazione di questi materiali 2D nelle piattaforme di integrazione esistenti per migliorare le prestazioni non lineari complessive delle guide d’onda.

Tuttavia, l’integrazione dei materiali 2D pone una serie di sfide, poiché questi materiali non sono ancora del tutto compresi. L’impatto della loro aggiunta alle strutture integrate richiede un’attenta considerazione. La revisione di Pelgrin, Sun e del loro team fornisce una panoramica completa dei recenti progressi nel campo, offrendo il background teorico, le fasi di modellazione, progettazione e caratterizzazione per l'integrazione ibrida di materiali 2D. Questa revisione mira a servire da guida per la ricerca futura nella fotonica non lineare integrata, superando gli ostacoli e facendo avanzare il campo.

In conclusione, l’integrazione di materiali 2D altamente non lineari rappresenta una grande promessa per la fotonica su chip. Sfruttando le proprietà uniche di questi materiali, è possibile migliorare le prestazioni dei dispositivi ottici integrati e aprire la strada a varie applicazioni nel campo della fotonica.

Fonte: Vincent Pelgrin et al. "Integrazione ibrida di materiali 2D per la fotonica non lineare su chip." Luce: produzione avanzata (2023).

Citazione: Integrazione di materiali 2D per la fotonica su chip (2023, 28 settembre) recuperata il 28 settembre 2023 da [articolo fonte].