L'intelligenza artificiale crea un robot che può camminare nel mondo reale

Un team di ricercatori della Northwestern University di Chicago ha ottenuto un risultato significativo sviluppando un robot basato sull’intelligenza artificiale in grado di progettare robot in modo intelligente da zero. Il robot, sebbene piccolo e deforme, rappresenta il primo passo verso una nuova era di strumenti progettati dall’intelligenza artificiale. Comprimendo miliardi di anni di evoluzione in secondi, il nuovo algoritmo consente al sistema di progettare un robot in grado di camminare su una superficie piana in pochi secondi.

Ciò che distingue questo programma di intelligenza artificiale è la sua efficienza. A differenza di altri sistemi di intelligenza artificiale che richiedono supercomputer assetati di energia e set di dati di grandi dimensioni, questo programma funziona su un personal computer leggero e ha la capacità di progettare nuove strutture da zero. Non si limita a imitare le opere umane del passato, ma può generare nuove idee e progetti.

Per testare il sistema, i ricercatori lo hanno spinto a progettare un robot in grado di camminare sulla terra. Ad ogni iterazione, il programma ne analizzava la progettazione, identificava i difetti e aggiornava la struttura. Dopo soli nove tentativi, è riuscito a generare con successo un robot in grado di camminare alla metà della velocità di un passo umano medio.

I ricercatori ritengono che questa svolta abbia un vasto potenziale per il futuro dell’intelligenza artificiale e della vita artificiale. Rimuovendo la benda dell’evoluzione, hanno compresso miliardi di anni di tentativi ed errori in un istante, aprendo la strada alla nascita di nuovi organismi creati dall’intelligenza artificiale.

Vale la pena notare che l’intelligenza artificiale ha sorprendentemente trovato la stessa soluzione per camminare della natura: le gambe. Tuttavia, l’intelligenza artificiale ha adottato un approccio diverso, risultando in un robot con tre gambe, pinne posteriori e una faccia piatta. Mentre alcuni potrebbero percepire questo robot come un gadget inutile, i ricercatori lo vedono come la nascita di un organismo completamente nuovo.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences ed è stato condotto dal Prof. Sam Kriegman della McCormick School of Engineering della Northwestern in collaborazione con ricercatori del Massachusetts Institute of Technology e dell'Università del Vermont.

Fonti: “Progettazione automatica efficiente di robot” (Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze)