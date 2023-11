Svelare i segreti dei biofilm batterici e delle comunità microbiche

Uno studio innovativo condotto da ricercatori della Yale University, della Pennsylvania State University e del Massachusetts Institute of Technology ha fatto luce sull’intricato mondo dei biofilm batterici e delle comunità microbiche. Queste minuscole e complesse città di batteri esistono su superfici non biologiche e svolgono un ruolo significativo in vari processi biologici.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Physics, si è concentrato sul biofilm creato dal Vibrio cholerae, il batterio responsabile della causa del colera. Attraverso la loro ricerca, gli scienziati hanno scoperto che la fermezza della superficie su cui si forma il biofilm influenza in modo significativo la sua struttura e crescita. Difetti nella superficie hanno interrotto la formazione dei batteri nelle loro consuete strutture ordinate e parallele.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che l’interazione tra il biofilm e le superfici non biologiche limita la traiettoria della crescita cellulare. Questa comprensione del comportamento dei biofilm batterici potrebbe avere implicazioni per comprendere come gli organismi crescono come “materia attiva”, un termine usato nel campo della fisica della materia condensata. Potrebbe anche aprire la strada a nuove tecniche ingegneristiche per manipolare i collettivi cellulari.

Il ricercatore capo Jing Yan, assistente professore di biologia molecolare, cellulare e dello sviluppo a Yale, ha espresso entusiasmo per le potenziali applicazioni delle loro scoperte. Tuttavia, invece di citarla direttamente, si può dire che lo studio potrebbe fornire informazioni preziose che potrebbero rivoluzionare la nostra comprensione dei modelli di crescita biologica e portare a nuovi approcci nell’ingegneria delle comunità cellulari.

Lo studio è solo un esempio della ricerca all’avanguardia condotta presso l’Università di Yale, dove gli studiosi spingono costantemente i confini della conoscenza scientifica. Yale News offre numerose informazioni sugli ultimi progressi scientifici e medici dell'università, fornendo ai ricercatori una piattaforma per condividere le loro scoperte con il mondo.

FAQ

Cos'è un biofilm?

Un biofilm è una comunità di microrganismi, come i batteri, che si attaccano a una superficie non biologica e cooperano e competono per costruire una struttura complessa.

Qual è il significato dei biofilm batterici?

I biofilm batterici svolgono un ruolo cruciale in vari processi biologici, tra cui lo sviluppo di malattie, il riciclaggio dei nutrienti e l’adattamento ambientale.

In che modo la fermezza di una superficie influisce sui biofilm batterici?

La compattezza di una superficie influenza la struttura e la crescita dei biofilm batterici. Difetti nell'area superficiale possono interrompere la formazione di strutture ordinate, mentre l'interazione con superfici non biologiche può limitare la traiettoria della crescita cellulare.

Quali sono le potenziali applicazioni di questa ricerca?

Questa ricerca potrebbe migliorare la nostra comprensione di come gli organismi crescono e si sviluppano come “materia attiva”. Potrebbe anche portare a nuovi metodi per ingegnerizzare collettivi cellulari e manipolare biofilm batterici per vari scopi.

Fonte: Yale News+DOI