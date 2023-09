Approfondimenti sulla biodiversità degli anellidi nella zona di Clarion-Clipperton

Uno studio recente ha fornito nuove informazioni sulla biodiversità degli anellidi nella zona di Clarion-Clipperton (CCZ), la più grande regione di esplorazione mineraria di acque profonde del mondo. Gli anellidi, che includono i vermi, sono uno dei più grandi gruppi di macroinvertebrati trovati nel fango che ricopre il fondale marino della CCZ.

I ricercatori dell’Università di Göteborg e del Museo di storia naturale di Londra hanno utilizzato una combinazione di approcci morfologici tradizionali e moderne tecniche molecolari per identificare oltre 300 specie di anellidi nella CCZ. Ciò include 129 specie appartenenti a 22 famiglie di anellidi, molte delle quali sono considerate nuove per la scienza.

Comprendere la biodiversità della CCZ è importante per favorire la protezione di questi ecosistemi unici, soprattutto perché le operazioni minerarie commerciali in acque profonde nell’area potrebbero essere imminenti. La tassonomia, la classificazione degli organismi, è cruciale per questa comprensione. Sfortunatamente, gli anellidi dal corpo molle vengono spesso danneggiati durante la raccolta, rendendo limitati gli approcci morfologici tradizionali. Pertanto, le tecniche del DNA vengono sempre più utilizzate per integrare l'identificazione morfologica.

I ricercatori hanno compiuto uno sforzo significativo per pubblicare e condividere i loro dati sugli anellidi a beneficio della più ampia comunità scientifica e delle parti interessate coinvolte nel processo decisionale sull’estrazione mineraria in acque profonde. La loro lista di controllo degli anellidi CCZ, sebbene ancora parziale, è un passo importante verso la creazione di guide sul campo per la fauna selvatica della zona.

Mentre l’Autorità internazionale dei fondi marini valuta le applicazioni minerarie per la CCZ, l’uso dei dati biologici per la gestione ambientale è diventato più cruciale che mai. Questo studio contribuisce a colmare il divario di conoscenze sulla biodiversità della CCZ e sottolinea la necessità di ulteriori ricerche e misure di protezione in questi habitat unici di acque profonde.

