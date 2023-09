Vivere come un astronauta analogico in Antartide

Nel novembre 2022, Tara Sweeney ha intrapreso una spedizione di ricerca sul ghiacciaio Thwaites nell'Antartide occidentale. Sebbene il suo obiettivo principale fosse studiare la geologia del ghiacciaio e lo scioglimento dei ghiacci, Sweeney non poteva fare a meno di ricordarsi di cosa significherebbe essere un esploratore spaziale. In qualità di ex ufficiale dell'aeronautica militare e attuale studentessa di dottorato in geologia lunare, ha sentito la somiglianza tra le spedizioni antartiche e le missioni spaziali.

Per anni, gli scienziati spaziali hanno studiato le esperienze delle persone che vivono in ambienti estremi come l’Antartide per comprendere meglio le sfide e le condizioni che gli astronauti potrebbero affrontare su altri pianeti. Queste spedizioni polari fungono da prezioso analogo per l’esplorazione spaziale, offrendo approfondimenti sugli aspetti fisiologici e psicologici delle missioni di lunga durata.

Durante la sua permanenza di 16 giorni sul ghiacciaio Thwaites, Sweeney e il suo team hanno vissuto in tende e hanno sfidato condizioni meteorologiche avverse. Hanno affrontato tempeste e bufere di neve, trascorrendo giorni intrappolati nelle loro tende. Sweeney si è persino trovata intrappolata in un whiteout, paragonando l'esperienza a quella di trovarsi all'interno di una pallina da ping-pong. Nonostante le sfide, ha provato un senso di concentrazione ed eccitazione che non aveva sperimentato nel suo continente natale.

La partecipazione alla Conferenza degli astronauti analogici del 2023 a maggio ha fornito a Sweeney un'opportunità unica per esplorare ulteriormente l'esperienza degli astronauti analogici. La conferenza ha riunito persone che simulano viaggi spaziali a lungo termine sulla Terra. Tenutosi presso Biosphere 2, un habitat autonomo nel deserto dell'Arizona, l'evento mirava a comprendere la fattibilità della creazione di ambienti abitabili su pianeti ostili.

Il viaggio di Sweeney al ghiacciaio Thwaites e la sua partecipazione alla Analog Astronaut Conference evidenziano la connessione tra esplorazioni polari e missioni spaziali. Queste esperienze offrono preziose informazioni sulle sfide fisiche e mentali che gli astronauti potrebbero incontrare nelle future missioni sulla Luna, su Marte e oltre.

Fonte:

– Università del Texas a El Paso (Università)

– Conferenza degli astronauti analogici (Conferenza)