La misteriosa rinascita del virus mortale Nipah in Kerala, India

In un ospedale di Kozhikode, Kerala, lo specialista di terapia intensiva Anoop Kumar si è trovato ad affrontare una situazione sconcertante. Quattro membri della stessa famiglia erano stati ricoverati nel suo ospedale con sintomi simili di febbre, tosse e malattia simil-influenzale. Analizzando la storia medica della famiglia, hanno scoperto che il padre dei due giovani fratelli era recentemente morto con sintomi simili. Il team ha rapidamente stabilito il collegamento con il virus mortale Nipah.

Identificato per la prima volta in Kerala nel maggio 2018, il virus Nipah è un virus zoonotico che si ritiene si sia diffuso dai pipistrelli all’uomo. Ha un alto tasso di mortalità, che varia dal 40 al 75%. Nell’epidemia del 2018, 18 persone furono infettate e 17 morirono. Non esistono trattamenti o vaccini autorizzati per Nipah, il che rende cruciali l’identificazione e il contenimento tempestivi.

Il team dell’ospedale ha isolato i pazienti e ha inviato campioni per i test. Tre dei pazienti, tra cui il figlio e il fratello del padre deceduto, sono risultati positivi al test Nipah. Anche un altro paziente non imparentato con sintomi simili è risultato positivo. Il caso iniziale del padre deceduto, Mohammed Ali, è stato identificato come il primo caso di questa epidemia, ma potrebbero esserci altri casi non identificati a causa del periodo di incubazione del virus compreso tra 14 e 21 giorni.

La conferma di Nipah ha innescato una rapida risposta da parte delle autorità sanitarie pubbliche del Kerala. Sono state messe in atto misure per contenere l’epidemia e prevenirne un’ulteriore diffusione. Considerati i potenziali effetti catastrofici in caso di diffusione del virus, la diagnosi precoce e l’isolamento dei casi sono fondamentali.

Nipah si trasmette attraverso il contatto diretto con animali infetti, come pipistrelli o maiali, o attraverso il consumo di cibo o acqua contaminati. Anche il contatto ravvicinato con individui infetti può esporre al virus. Il Kerala è stato testimone di molteplici epidemie di Nipah e gli sforzi di sorveglianza sono in corso.

Questa recente recrudescenza del virus Nipah serve a ricordare la continua minaccia rappresentata dalle malattie zoonotiche e la necessità di una solida sorveglianza, di una rapida identificazione e di efficaci strategie di contenimento.

Fonte:

– Thekkumkara Surendran Anish, Professore associato di Medicina di Comunità presso il Government Medical College di Manjeri, Kerala

– Ospedale Aster MIMS a Kozhikode, Kerala