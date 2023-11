Il nuovo sistema di recupero garantisce la conservazione dei dati per il telescopio a palloncino a super pressione

By

I ricercatori hanno compiuto un passo avanti significativo nella salvaguardia dei preziosi dati raccolti dal Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT). Lanciato dalla NASA all'inizio di quest'anno dall'aeroporto di Wānaka in Nuova Zelanda, il telescopio, sospeso sotto un pallone pieno di elio delle dimensioni di uno stadio sportivo, ha viaggiato più di 5.5 volte intorno al globo, fornendo ai ricercatori osservazioni approfondite.

Sfortunatamente, durante il suo atterraggio nel sud dell’Argentina, il telescopio ha subito danni significativi. Tuttavia, grazie a un sistema di recupero recentemente sviluppato, gli scienziati sono riusciti a recuperare i dati cruciali raccolti durante la missione. Questo sistema di recupero si è rivelato non solo efficace ma anche essenziale per il successo complessivo della missione.

Lo sviluppatore capo Ellen Sirks ha dichiarato: “Il nostro telescopio ha raggiunto un punto in cui è stato completamente distrutto, con conseguente perdita di comunicazioni ad alta larghezza di banda. Il sistema di recupero dati ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire il successo della missione."

Implementando questo innovativo sistema di recupero, il gruppo di ricerca ha superato una sfida significativa nella conservazione dei dati provenienti da luoghi remoti e vulnerabili. Il sistema è progettato per archiviare e trasmettere in modo sicuro i dati raccolti, anche in circostanze compromettenti.

La svolta nella conservazione dei dati rappresenta un importante passo avanti nella ricerca astrofisica. Fornisce agli scienziati preziose informazioni sulla vasta distesa dello spazio e consente loro di migliorare la loro comprensione dei corpi celesti.

FAQ:

D: Cos'è il Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT)?

R: Il SuperBIT è un telescopio lanciato dalla NASA che utilizza un pallone riempito di elio per fluttuare ad alta quota nell'atmosfera terrestre, consentendo osservazioni prolungate.

D: Come sono stati conservati i dati dopo il danneggiamento del telescopio?

R: Gli scienziati hanno implementato un nuovo sistema di recupero che garantisce che i dati raccolti dal telescopio possano essere recuperati anche dopo che sono stati distrutti durante l'atterraggio.

D: Perché la conservazione dei dati è importante per la ricerca astrofisica?

R: La conservazione dei dati raccolti da luoghi remoti e vulnerabili consente agli scienziati di approfondire la conoscenza e la comprensione dei corpi celesti e dell'universo. Contribuisce ai progressi nella ricerca astrofisica.