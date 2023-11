Una nuova tecnologia sfrutta il freddo cosmico per raffreddare gli edifici senza elettricità

By

I ricercatori dell’Università del Maryland hanno sviluppato una tecnologia innovativa che consente di rinfrescare gli edifici senza l’uso dell’elettricità. Il rivestimento in vetro microporoso, noto come “vetro di raffreddamento”, può abbassare la temperatura interna fino a 3.5 gradi Celsius a mezzogiorno. Questa tecnologia innovativa riflette fino al 99% della radiazione solare, impedendo agli edifici di assorbire calore. Inoltre, emette calore sotto forma di radiazione infrarossa a onda lunga nell'immenso freddo dello spazio esterno, utilizzando efficacemente le temperature estremamente basse che si trovano lì.

Il concetto, noto come “raffreddamento radiativo”, sfrutta la finestra di trasparenza atmosferica, una parte dello spettro elettromagnetico che consente al calore di fuoriuscire nello spazio senza influenzare la temperatura complessiva dell’atmosfera. Il rivestimento sfrutta questo fenomeno per trasferire una grande quantità di calore nel freddo dello spazio, fungendo da dissipatore di calore per gli edifici.

A differenza dei precedenti tentativi di raffreddamento dei rivestimenti, questo nuovo vetro è stabile dal punto di vista ambientale e durevole. Può resistere all'esposizione all'acqua, ai raggi UV, allo sporco e persino alle fiamme, rendendolo adatto a una varietà di superfici come piastrelle, mattoni e metallo. La natura versatile della tecnologia la rende altamente scalabile e adottabile per un ampio utilizzo.

Lo sviluppo di questo vetro rinfrescante è in linea con gli sforzi globali volti a ridurre il consumo di energia e combattere il cambiamento climatico. Riducendo la necessità di aria condizionata, la tecnologia ha il potenziale per ridurre significativamente il consumo di energia e l’impronta di carbonio. "Questo 'vetro rinfrescante' è più di un nuovo materiale: è una parte fondamentale della soluzione al cambiamento climatico", afferma l'illustre professore universitario Liangbing Hu, a capo del gruppo di ricerca. “Dimostra come la nuova tecnologia può aiutarci a costruire un mondo più fresco e più verde”.

I ricercatori si stanno attualmente concentrando sui test e sulle applicazioni pratiche del loro vetro di raffreddamento. Hanno anche creato una startup, CeraCool, per facilitare il ridimensionamento e la commercializzazione della tecnologia. Con il suo potenziale di rivoluzionare i metodi di raffreddamento, questa tecnologia innovativa potrebbe avere un impatto significativo sull’efficienza energetica e sulla sostenibilità in futuro.

FAQ

1. Come funziona il vetro di raffreddamento?

Il vetro raffreddante funziona riflettendo fino al 99% della radiazione solare, impedendo agli edifici di assorbire calore. Emette anche calore sotto forma di radiazione infrarossa a onda lunga nello spazio, utilizzando le temperature estremamente fredde presenti lì per raffreddare i materiali sotto il vetro.

2. Il vetro di raffreddamento può resistere a condizioni difficili?

Sì, il vetro di raffreddamento è stabile dal punto di vista ambientale e durevole. Può resistere all'esposizione all'acqua, ai raggi UV, allo sporco e persino alle fiamme. È stato progettato per resistere a temperature fino a 1,000°C.

3. Su quali superfici può essere applicato il vetro refrigerante?

Il vetro di raffreddamento può essere applicato su una varietà di superfici, tra cui piastrelle, mattoni e metallo. Questa versatilità lo rende altamente scalabile e adottabile per un ampio utilizzo.

4. In che modo la tecnologia contribuisce alla sostenibilità ambientale?

Riducendo la necessità di aria condizionata, la tecnologia può ridurre significativamente il consumo di energia e l’impronta di carbonio. È in linea con gli sforzi globali volti a ridurre il consumo di energia e a combattere il cambiamento climatico.