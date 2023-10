Esplorazione della quantificazione a infrarossi della glicosilazione nelle proteine ​​e AFM-IR

By

Questo articolo mette in evidenza un prossimo webinar che approfondirà l'entusiasmante regno della quantificazione a infrarossi della glicosilazione nelle proteine ​​utilizzando la microscopia a forza atomica (AFM-IR). Questa tecnica combina le capacità ad alta risoluzione dell'AFM con le informazioni molecolari fornite dalla spettroscopia infrarossa, risultando in un potente strumento per studiare la struttura e la funzione delle proteine.

Tradizionalmente, la microscopia a infrarossi è stata limitata dalla sua debole risoluzione spaziale. Tuttavia, l’accoppiamento dell’AFM con la spettroscopia infrarossa ha superato questa limitazione, ottenendo una risoluzione di circa 10 nm. Questa innovazione consente ai ricercatori di registrare spettri e mappe di assorbimento di vari campioni, tra cui proteine, cellule e tessuti.

Un'area specifica di interesse in questo webinar è lo studio degli amiloidi, in particolare in relazione al morbo di Alzheimer. Le placche amiloidi presenti nel cervello sono composte da forme aggregate del peptide beta amiloide. Utilizzando l'AFM-IR, i ricercatori possono studiare l'aggregazione di questo peptide e monitorare i cambiamenti nella struttura delle fibrille amiloidi isolate. La tecnica è stata applicata anche a neuroni e sezioni cerebrali, fornendo informazioni molecolari con una risoluzione su scala nanometrica.

Il webinar sarà condotto da Jehan Waeytens, ricercatore post-dottorato presso l'Université libre de Bruxelles. Con un background in chimica e una vasta esperienza nella spettroscopia infrarossa, Waeytens ha condotto una ricerca innovativa sull'uso dell'AFM-IR nello studio del peptide beta amiloide. Il suo focus attuale è sui suggerimenti AFM biofunzionalizzati per ulteriori progressi in questo campo.

Nel complesso, la quantificazione a infrarossi della glicosilazione nelle proteine ​​utilizzando l’AFM-IR è molto promettente per svelare i misteri dei cambiamenti strutturali delle proteine ​​e le loro implicazioni in varie malattie. Questo webinar offre un’opportunità unica per saperne di più su questa tecnica all’avanguardia e sulle sue potenziali applicazioni.

