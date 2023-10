Gli astronomi assistono alla prima aurora infrarossa su Urano, che fa luce su bizzarri campi magnetici

By

Gli astronomi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria, osservando per la prima volta un'aurora infrarossa sul pianeta Urano. Questo entusiasmante sviluppo offre preziose informazioni sui peculiari campi magnetici che esistono sui lontani giganti ghiacciati del nostro sistema solare.

Le aurore, comunemente note come aurore boreali e australi, sono tipicamente causate dalla collisione dei venti solari con particelle altamente cariche nell'atmosfera terrestre. Questa collisione ionizza le particelle, facendole emettere luce e creando gli affascinanti spettacoli verdi e viola che vediamo nelle regioni polari.

Forme simili di aurora sono state osservate su altri pianeti, come i cieli turbolenti di Giove e delle sue lune. Nel 1986, la sonda Voyager 2 fornì la prima apparizione di aurore ultraviolette su Urano. Tuttavia, questa recente scoperta segna la prima volta che un’aurora infrarossa è stata documentata sul pianeta.

A differenza dell'atmosfera terrestre, composta principalmente da azoto e ossigeno, Urano ha un'atmosfera dominata da idrogeno ed elio. Di conseguenza, le aurore su Urano emettono luce in lunghezze d’onda al di fuori dello spettro visibile, come gli infrarossi. Ciò significa che questi spettacoli celesti rimangono invisibili all’occhio umano, privi dei colori vibranti visti sul nostro pianeta natale.

Tuttavia, utilizzando il potente telescopio Keck II alle Hawaii, gli scienziati sono stati in grado di osservare e analizzare le specifiche lunghezze d'onda della luce infrarossa emessa da Urano. Si sono concentrati sulla luce infrarossa emessa da una particella carica chiamata H3+, che aiuta a misurare la temperatura della particella e la densità atmosferica.

I ricercatori hanno scoperto che la densità di H3+ nell’atmosfera di Urano è aumentata di uno sbalorditivo 88%, nonostante i minimi cambiamenti di temperatura. Lo attribuiscono all'attività aurorale che genera una ionizzazione intensificata. Questi risultati forniscono prove cruciali per la teoria secondo cui le aurore energetiche svolgono un ruolo significativo nel riscaldamento di pianeti giganti gassosi come Urano, spingendo il calore dalle aurore verso l’equatore magnetico.

Inoltre, gli insoliti campi magnetici di Urano e della sua controparte ghiacciata Nettuno hanno a lungo sconcertato gli scienziati. I poli magnetici di questi pianeti sono stranamente disallineati rispetto ai loro assi di rotazione. Poiché l'attività aurorale è strettamente legata al campo magnetico di un pianeta, il team ritiene che lo studio dell'aurora di Urano potrebbe aiutare a svelare il mistero dietro i campi magnetici disallineati.

È interessante notare che questa ricerca potrebbe anche far luce sui processi enigmatici che si verificano sulla Terra, come l’inversione geomagnetica, dove i poli nord e sud del pianeta si scambiano effettivamente di posto. Comprendere l’impatto di questi fenomeni è fondamentale per i sistemi che dipendono dal campo magnetico terrestre, compresi i satelliti, le comunicazioni e la navigazione.

Lo studio innovativo, condotto da Emma Thomas, dottoranda presso la Scuola di Fisica e Astronomia dell’Università di Leicester, amplia la nostra comprensione dei lontani giganti ghiacciati nel nostro sistema solare. Svelando i misteri dell’aurora di Urano e svelando i segreti del suo campo magnetico, gli scienziati sperano di ottenere preziose informazioni su altri esopianeti con caratteristiche simili, rivelando potenzialmente la loro idoneità a sostenere la vita.

