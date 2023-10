Una nuova scoperta svela l'enigmatica aurora infrarossa di Urano

By

Gli astronomi hanno recentemente fatto una scoperta rivoluzionaria riguardo agli enigmatici spettacoli di luce di Urano. Per la prima volta hanno osservato con successo l'aurora infrarossa del gigante di ghiaccio, facendo luce sui suoi affascinanti segreti. A differenza dell'aurora boreale terrestre, Urano mostra un fenomeno unico nella sua atmosfera.

Proprio come sulla Terra, le aurore di Urano si accendono quando le particelle cariche del vento solare interagiscono con il campo magnetico del pianeta, guidandole verso i poli magnetici. Tuttavia, c’è una netta differenza. Mentre le aurore terrestri producono colori vibranti a causa delle collisioni con atomi di ossigeno e azoto, Urano vanta uno spettacolo di tipo diverso.

Urano, essendo un gigante gassoso, è costituito principalmente da idrogeno ed elio nella sua atmosfera. Questi gas atmosferici esistono a temperature molto più fredde rispetto al nostro pianeta natale. Di conseguenza, il bagliore aurorale emesso da Urano è principalmente nelle lunghezze d'onda ultraviolette e infrarosse, creando un contrasto visivamente sorprendente.

La scoperta dell'aurora infrarossa di Urano era attesa da molto tempo. L'aurora ultravioletta è stata osservata per la prima volta durante il sorvolo della sonda Voyager 2 della NASA nel 1986, ma ci sono voluti quasi quattro decenni per rilevare la sua controparte infrarossa. Questo aspetto appena rivelato fornisce uno sguardo mai visto prima in questo mondo lontano.

Il recente risultato è stato reso possibile da un team di astronomi, guidato dalla studentessa laureata Emma Thomas dell'Università di Leicester in Inghilterra. Hanno approfondito i dati archiviati raccolti nel 2006 utilizzando lo spettrometro nel vicino infrarosso Keck II (NIRSPEC). Attraverso la loro analisi, hanno identificato le linee di emissione originate dalla molecola H3+, un catione triidrogeno unico che svolge un ruolo chiave nel generare l'emissione osservata di Urano.

Questa scoperta significativa offre una rara opportunità per comprendere l’aurora boreale di Urano e le sue implicazioni. Solleva anche domande intriganti sulla temperatura del pianeta più alta del previsto. Emma Thomas riflette su una possibile spiegazione: che l’intensa aurora produce e spinge il calore dall’aurora verso l’equatore magnetico.

L'esplorazione di Urano continua ad affascinare astronomi e scienziati mentre si sforzano di svelare i misteri di questo mondo lontano e affascinante.

FAQ

1. Cosa causa le aurore di Urano?

Le aurore di Urano si accendono quando le particelle cariche del vento solare interagiscono con il campo magnetico del pianeta, guidandole verso i poli magnetici.

2. In che modo le aurore di Urano sono diverse da quelle sulla Terra?

Mentre le aurore della Terra producono colori vibranti a causa delle collisioni con atomi di ossigeno e azoto, le aurore di Urano emettono principalmente lunghezze d'onda ultraviolette e infrarosse a causa della composizione della sua atmosfera, costituita principalmente da idrogeno ed elio.

3. Perché la recente scoperta dell'aurora infrarossa di Urano è significativa?

La rilevazione dell’aurora infrarossa di Urano fornisce un aspetto mai visto prima di questo mondo lontano, offrendo nuove intuizioni sui suoi affascinanti spettacoli di luce e contribuendo alla nostra comprensione delle proprietà uniche del pianeta.

4. Come è avvenuta la scoperta?

Un team di astronomi, guidato dalla studentessa laureata Emma Thomas, ha analizzato i dati archiviati raccolti nel 2006 utilizzando lo spettrometro nel vicino infrarosso Keck II. Attraverso la loro analisi, hanno identificato le linee di emissione originate dalla molecola H3+, rivelando la presenza del bagliore aurorale infrarosso su Urano.

5. Quali implicazioni hanno questi risultati?

La nuova comprensione delle aurore di Urano apre strade per ulteriori ricerche sul clima, l’atmosfera e la temperatura del pianeta. Solleva anche domande intriganti sulla fonte della temperatura del pianeta più alta del previsto.