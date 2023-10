Deduzione dell'intensità degli incendi attraverso la luminescenza del quarzo

Nel giugno 2020, l'incendio di Mangum ha bruciato oltre 70,000 acri di terreno vicino al margine settentrionale del Parco nazionale del Grand Canyon. Sei mesi dopo l'incendio, April Phinney, un M.Sc. candidato alla Utah State University, iniziò a raccogliere campioni di terreno nelle aree bruciate per studiare la luminescenza del quarzo. La ricerca di Phinney sulla luminescenza del quarzo e la sua relazione con l'intensità della combustione sarà presentata dal suo consulente, Tammy Rittenour, al meeting GSA Connects 2023 della Geological Society of America.

Il quarzo è noto per la sua capacità di luminescenza, o emettere luce, quando esposto a radiazioni ionizzanti. Nei cristalli di quarzo ci sono spesso difetti strutturali che creano “trappole positive” dove gli elettroni espulsi possono essere trattenuti per milioni di anni. Quando esposti alla luce o al calore, questi elettroni intrappolati vengono rilasciati, emettendo fotoni e ripristinando l’orologio della luminescenza.

Le applicazioni di datazione utilizzano questo segnale di luminescenza per determinare l'ultima volta che il quarzo è stato esposto alla luce o al calore. In questo studio, i ricercatori hanno utilizzato la misurazione della sensibilità della luminescenza per identificare i grani di quarzo che erano stati esposti al calore elevato causato dall’incendio. Confrontando le misurazioni della luminescenza di campioni di terreno colpiti dall'incendio con quelle di campioni di terreno non colpiti, Phinney è stato in grado di stabilire una correlazione tra la gravità dell'ustione e l'intensità della luminescenza.

I test sul campo condotti da Phinney hanno mostrato che i campioni di terreno raccolti nelle aree colpite dagli incendi mostravano una luminescenza più elevata rispetto ai campioni raccolti al di fuori del perimetro dell’incendio. È stata riscontrata anche una notevole differenza nell'intensità della luminescenza tra le diverse zone di intensità di ustione, con campioni ad alta intensità di ustione che mostravano fino al doppio della luminescenza dei campioni di intensità di ustione media. Questi risultati dimostrano che la luminescenza del quarzo può servire da indicatore dell’intensità dell’incendio.

Studiando la luminescenza del quarzo nei suoli superficiali, i ricercatori possono valutare l'intensità degli incendi passati e ottenere informazioni sui regimi di incendio per un lungo periodo di tempo. Queste informazioni sono cruciali per comprendere e prevedere i regimi antincendio attuali e futuri, il che ha importanti implicazioni per la mappatura dei rischi e le strategie di mitigazione negli Stati Uniti sudoccidentali.

Nel complesso, la ricerca di Phinney sulla deduzione dell’intensità degli incendi attraverso la luminescenza del quarzo fornisce uno strumento prezioso per studiare e monitorare gli incendi e il loro potenziale impatto sugli ecosistemi.