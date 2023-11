Svelare i segreti della precoce autoconsapevolezza nei bambini

Uno studio innovativo ha rivelato che anche i bambini più piccoli, di soli quattro mesi, possiedono segni di autocoscienza. Questa scoperta ha innescato una nuova comprensione dello sviluppo cognitivo precoce e ha profonde implicazioni per la nostra comprensione della coscienza umana.

In questo studio, i ricercatori hanno osservato e analizzato i comportamenti dei bambini durante una serie di esperimenti attentamente progettati. Utilizzando una combinazione unica di segnali visivi e riflessi speculari, sono stati in grado di valutare se i bambini fossero in grado di riconoscersi come individui separati.

I risultati sono stati sorprendenti. È stato scoperto che i bambini di appena quattro mesi mostravano chiare indicazioni di autoconsapevolezza. Hanno mostrato comportamenti come toccare ed esplorare il proprio corpo, oltre a impegnarsi in movimenti autodiretti mentre osservavano i propri riflessi allo specchio. Ciò suggerisce una comprensione consapevole di se stessi come distinti dall’ambiente circostante.

Contrariamente alle precedenti convinzioni secondo cui l’autoconsapevolezza si sviluppa molto più tardi durante l’infanzia, questo studio sfida i nostri preconcetti sulle prime capacità cognitive. Ciò implica che il fondamento dell’autoconsapevolezza sia presente molto prima di quanto si pensasse in precedenza, ponendo le basi per una moltitudine di processi cognitivi complessi che continuano a svilupparsi durante tutta la vita di un bambino.

