La ricca tradizione indiana della ricerca solare

L’India ha una lunga storia di ricerca solare, che risale alla fine del XIX secolo. Gli sforzi di ricerca solare del paese furono avviati da HF Blanford, il primo direttore generale del Dipartimento meteorologico indiano, che propose nel 19 la necessità di registrazioni accurate del potere di riscaldamento del sole e dei suoi effetti sulla superficie terrestre. Ruchi Ram Sahni, un pioniere della divulgazione scientifica nel Punjab, si unì al team di Blanford nel 1881 come secondo assistente reporter meteorologico.

Il Kodaikanal Solar Observatory (KSO) fu fondato nel 1899 e divenne un importante centro per l'astronomia solare. Nel 1909, l’astronomo britannico J Evershed fece una scoperta rivoluzionaria al KSO, che divenne noto come “effetto Evershed”. Il KSO ha avuto un ruolo anche nella scoperta del famoso “effetto Raman” nel 1928, di cui KS Krishnan è uno dei coautori del documento di ricerca.

In continuità con l'eredità della ricerca solare indiana, nel 1971 è stato fondato a Bengaluru l'Istituto Indiano di Astrofisica (IIA). Ha assorbito gli osservatori di Kodaikanal e Kavalur e da allora ha dato un contributo significativo alla ricerca solare. L’IIA ha sviluppato il coronagrafo a emissione di linee visibili, un componente chiave della prossima missione dell’osservatorio indiano, Aditya-L1.

Aditya-L1 raggiungerà la sua destinazione all'inizio del prossimo anno, dove osserverà la fotosfera, la cromosfera e gli strati più esterni del sole. Il suo obiettivo principale, tuttavia, è studiare la meteorologia spaziale e monitorare i picchi imprevedibili nel campo magnetico causati dalle espulsioni di massa coronale dal sole. Queste espulsioni di massa coronale possono rappresentare una minaccia per la civiltà dipendente dalla tecnologia danneggiando i satelliti e le reti elettriche.

I tempi della missione di Aditya-L1 sono in linea con il picco previsto del ciclo di attività delle macchie solari nel 2026. Anche altre organizzazioni, come la NASA e il governo del Regno Unito, stanno monitorando la meteorologia spaziale per mitigarne i potenziali rischi.

Anche gli esperimenti indiani sui raggi cosmici hanno dato un contributo significativo alla ricerca spaziale. L'esperimento GRAPES-3, una collaborazione tra India e Giappone, ha scoperto un "indebolimento transitorio dello scudo magnetico terrestre" correlato a una tempesta solare nel 2015. Questa ricerca, pubblicata su Physical Review Letters, ha dimostrato l'importanza di un orario accurato di arrivo della tempesta previsione per ridurre al minimo le perdite economiche durante un blocco globale.

La ricca tradizione della ricerca solare in India, combinata con la sua crescente esperienza nel monitoraggio della meteorologia spaziale, evidenzia l’impegno del Paese nel far avanzare la conoscenza scientifica e nella protezione dai potenziali rischi associati all’attività solare.

