La missione indiana Chandrayaan-3 affronta l'incertezza poiché lander e rover rimangono offline

L’India ha fatto la storia quest’estate diventando il quarto paese a far atterrare con successo un veicolo spaziale sulla Luna. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) rivela che il lander Vikram e il rover Pragyan della missione Chandrayaan-3 sono attualmente offline.

Chandrayaan-3, arrivato in orbita lunare a luglio, mirava ad atterrare nella regione polare meridionale della Luna, un'area target per le future missioni degli astronauti della NASA. Anche la navicella spaziale russa Luna-25 era in lizza per questo primato, ma si è schiantata a causa di un errore di sistema, lasciando che l'India rivendicasse il primo atterraggio il 23 agosto.

Dopo la notte lunare, l'ISRO ha tentato di contattare Vikram e Pragyan, ma dalla superficie non è stato ricevuto alcun segnale. L’oscurità prolungata potrebbe aver scaricato le batterie dei robot alimentati a energia solare, anche se c’è ancora speranza che possano tornare online se gli verrà dato abbastanza tempo per ricaricarsi.

Questa è stata la seconda volta che l’India ha utilizzato questo hardware in una missione sulla Luna dopo la missione Chandrayaan-2 nel 2019, dove un lander e un rover simili si sono schiantati poco dopo aver raggiunto l’orbita. Nonostante l'incertezza che circonda lo stato attuale del lander e del rover, Chandrayaan-3 è considerato un risultato notevole per il programma spaziale indiano.

La missione non solo segue il fallimento del tentativo della Russia, ma ha anche raccolto dati vitali sulle latitudini meridionali della Luna, indicando la probabile presenza di acqua nel suolo lunare. Poiché la NASA mira a inviare astronauti in quest’area, la scoperta di grandi depositi di ghiaccio in crateri permanentemente in ombra potrebbe essere determinante nel supportare future missioni umane fornendo le risorse necessarie come carburante, ossigeno e acqua potabile.

Sebbene l’esito di Chandrayaan-3 rimanga incerto, simboleggia il forte inizio dell’India nell’esplorazione lunare e il suo contributo significativo alla nostra comprensione del vicino celeste della Terra.

Definizioni:

– Chandrayaan-3: la missione lunare dell'India mirava a far atterrare un lander e un rover nella regione polare meridionale della Luna.

– Notte lunare: il periodo di oscurità vissuto sulla superficie lunare quando il Sole è bloccato dalla Luna.

– Lander Vikram: il componente lander della missione Chandrayaan-3.

– Rover Pragyan: il componente rover che accompagna il lander Vikram.

– ISRO: Indian Space Research Organization, l’agenzia spaziale nazionale dell’India.

