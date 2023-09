Il Rover Lunare indiano rileva un possibile terremoto lunare

La missione lunare indiana, Chandrayaan-3, potrebbe aver scoperto prove di un “moonmoto” sulla superficie della luna. Lo strumento per l’attività sismica lunare (ILSA), collegato al lander Vikram, ha rilevato l’attività sismica il 26 agosto, segnando il primo possibile terremoto lunare dagli anni ’1970. Questa scoperta, insieme ai movimenti del rover indiano Pragyan, potrebbe fornire preziose informazioni sulla composizione geologica della Luna.

Il terremoto è stato rilevato poco dopo l'atterraggio del lander Vikram sul polo sud della Luna, il 23 agosto. L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha dichiarato che l'evento sembra essere naturale ed è attualmente sotto indagine. Le missioni lunari Apollo degli anni ’1960 e ’1970 furono le prime a rilevare l’attività sismica sulla Luna, rivelandone la complessa struttura geologica.

I recenti progressi negli strumenti di analisi e nei modelli computerizzati hanno consentito agli scienziati di acquisire una migliore comprensione dell’interno della Luna. Gli studi hanno dimostrato che la Luna probabilmente ha un nucleo di ferro circondato da una palla di ferro densa e solida. Inoltre, le macchie del mantello fuso della Luna potrebbero separarsi dal resto, provocando terremoti mentre salgono in superficie.

Il campo magnetico della Luna differisce significativamente da quello della Terra. Mentre la Terra ha un forte campo magnetico, l’interno della Luna è per lo più ghiacciato e privo di un forte campo magnetico. Tuttavia, le rocce recuperate durante le missioni Apollo della NASA suggeriscono che in passato la Luna potrebbe aver avuto un potente campo geomagnetico.

Chandrayaan-3 mira a far luce su questi misteri continuando la sua esplorazione della superficie lunare. Sia il lander che il rover sono attualmente in modalità di sospensione, ma riprenderanno le operazioni quando la luna entrerà in luce diurna il 22 settembre. Grazie alla loro capacità di energia solare, questi strumenti sono ben posizionati per svelare i segreti della struttura interna della Luna e fornire preziose informazioni sulla sua storia.

Fonte:

– Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO)

– Nasa