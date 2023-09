La missione indiana Aditya-L1 raccoglie dati sulle particelle solari che circondano la Terra

By

La missione indiana Aditya-L1 ha iniziato a raccogliere dati sul comportamento delle particelle che circondano la Terra. La missione, lanciata il 2 settembre, mira a studiare le attività solari per comprendere meglio la meteorologia spaziale e il suo impatto sulla Terra.

Lo strumento Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) della navicella è stato attivato il 10 settembre mentre la navicella si trovava a circa 31,068 miglia di distanza dalla Terra. STEPS è costituito da sei sensori che misurano ioni ed elettroni supertermici ed energetici in diverse direzioni utilizzando spettrometri di particelle a bassa e alta energia.

Aditya-L1 è diretto verso il Punto Lagrange 1 Terra-Sole, situato a circa 1 milione di miglia di distanza. La navicella spaziale continuerà a osservare le particelle che circondano il nostro pianeta da questo lontano trespolo orbitale. I dati raccolti aiuteranno gli scienziati a studiare l’origine, l’accelerazione e l’anisotropia (variazioni di intensità e caratteristiche a seconda della direzione) del vento solare e dei fenomeni meteorologici spaziali.

La missione trasporta a bordo un totale di sette strumenti scientifici. Quattro di questi strumenti saranno focalizzati sull'osservazione diretta del Sole, mentre i restanti tre misureranno le particelle al Punto Lagrange 1 per studiare gli effetti della dinamica solare nel mezzo interplanetario.

La precedente missione lunare dell'India, Chandrayaan-3, è atterrata con successo sulla superficie lunare il 23 agosto. Mentre la missione è attualmente in modalità di sospensione per sopravvivere alla notte lunare, l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) prevede di svegliare il lander e il rover quando il Sole sorge sulla superficie craterizzata della Luna.

Con la missione Aditya-L1 e il suo focus sullo studio del Sole, l'India mira a migliorare la sua comprensione della meteorologia spaziale e contribuire alla più ampia conoscenza della comunità scientifica sulla nostra stella ospite.

