La riserva del cielo scuro di Hanle: un rifugio per gli astronomi dilettanti

Il villaggio di Hanle, situato all'interno del Changthang Wildlife Sanctuary, è rinomato per i suoi cieli bui e incontaminati e le condizioni climatiche secche, che lo rendono un luogo ideale per la ricerca astronomica. Sede dell'Osservatorio Astronomico Indiano e del secondo telescopio ottico più alto del mondo, Hanle è stata recentemente designata come Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) dal territorio dell'Unione del Ladakh.

L'HDSR mira a proteggere l'area dall'inquinamento luminoso provocato dall'uomo e a preservare la sua notevole oscurità per le osservazioni astronomiche. Promuove anche il turismo, offrendo ai visitatori l'opportunità di sperimentare la bellezza del cielo notturno. Gli astrofili sono da tempo attratti da Hanle per i suoi cieli eccezionalmente bui, che consentono loro di osservare deboli oggetti celesti e catturare fotografie dettagliate.

Uno dei momenti salienti dello Star Party tenutosi a Hanle è stata l’opportunità di assistere a rari fenomeni astronomici, come la “falsa alba” e la “luce zodiacale”. La falsa alba si riferisce a un bagliore prima dell'alba che può essere osservato solo dai luoghi più bui, mentre la luce zodiacale è la debole luce solare diffusa dalla polvere nel piano del sistema solare.

Partecipanti provenienti da vari luoghi dell'India, tra cui Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep e Mumbai, così come abitanti dei villaggi locali e turisti, si sono riuniti ad Hanle per prendere parte alla festa delle stelle. L'evento ha attirato sia astrofili che osservatori visivi che hanno potuto apprezzare le oscure e deboli galassie visibili nel cielo Bortle-1 (il più scuro) dell'HDSR.

Nel tentativo di coinvolgere la comunità locale e promuovere l’astroturismo, l’Istituto indiano di astrofisica (IIA) ha fornito piccoli telescopi ad abitanti selezionati dei villaggi e li ha formati come “ambasciatori dell’astronomia”. Questa iniziativa non solo contribuisce allo sviluppo socioeconomico dell'area, ma garantisce anche che i turisti ricevano indicazioni e informazioni competenti sul cielo notturno.

Guardando al futuro, gli organizzatori intendono rendere l'HDSR Star Party un evento annuale, sperando di attirare appassionati di astronomia dall'India e dall'estero. Con il continuo sostegno delle comunità locali e gli sforzi di sensibilizzazione dell'IIA, i cieli di Hanle rimarranno una destinazione ambita sia per gli osservatori delle stelle che per gli astronomi.

