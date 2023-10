L'Istituto indiano di astrofisica ospita il primo Star Party nella Hanle Dark Sky Reserve

By

L'Istituto indiano di astrofisica (IIA) ha recentemente organizzato un evento unico chiamato Star Party presso la Hanle Dark Sky Reserve in Ladakh. Questo evento ha riunito circa 30 astrofili provenienti da varie parti dell'India per testimoniare e catturare la bellezza del cielo notturno, privo di inquinamento luminoso.

Hanle, sede dell'Osservatorio Astronomico Indiano dell'IIA, è rinomata per i suoi cieli bui e incontaminati e le condizioni meteorologiche favorevoli, che la rendono un luogo ideale per la ricerca astronomica e l'astrofotografia. Estendendosi su un'area di circa 1,073 chilometri quadrati, la Hanle Dark Sky Reserve è stata designata dal Territorio dell'Unione del Ladakh per combattere l'inquinamento luminoso e proteggere i cieli bui della regione.

Durante lo Star Party i partecipanti hanno avuto l'opportunità di osservare e fotografare fenomeni celesti che possono essere visti solo da luoghi estremamente bui come Hanle. Questi includevano la Falsa Alba e la Luce Zodiacale. Nonostante le sfide poste dall’alta quota, dalle temperature fredde e dalla mancanza di ossigeno, i partecipanti hanno espresso il loro entusiasmo e soddisfazione per l’esperienza.

Oltre a fornire una piattaforma per gli astrofili, lo Star Party è servito anche come opportunità di apprendimento per gli ambasciatori dell'astronomia locali. Questi ambasciatori, formati dall'IIA, sono responsabili di guidare gli astroturisti e promuovere il turismo legato all'astronomia nella zona. La partecipazione allo Star Party ha permesso loro di migliorare le proprie conoscenze e competenze interagendo con i principali astrofili del paese.

Il successo di questo Star Party inaugurale ha spinto l'amministrazione dell'UT Ladakh a renderlo un evento annuale. Promuovendo la Hanle Dark Sky Reserve come destinazione turistica, mirano ad attirare gli appassionati di astronomia, contribuendo così allo sviluppo economico dei villaggi locali.

Nel complesso, lo Star Party presso la Hanle Dark Sky Reserve è stato un evento unico e di successo che ha riunito astrofili, promosso l'astrofotografia e offerto opportunità educative agli ambasciatori dell'astronomia locali.

