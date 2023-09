Avvistato di recente: il lander indiano Chandrayaan-3 e il rover sulla Luna

La missione indiana Chandrayaan-3, atterrata con successo sulla Luna il 23 agosto, è stata catturata in nuove immagini scattate da un'altra sonda lunare. L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha pubblicato le immagini radar della missione lunare Chandrayaan-2, arrivata in orbita lunare nel 2019.

Sebbene il lander Chandrayaan-3 sia attualmente inattivo, a causa dell’oscurità di due settimane sul lato più vicino della Luna dove è atterrato, esiste la possibilità che si risveglierà una volta ritornata la luce del sole. Tuttavia, i funzionari dell’ISRO hanno confermato che il lander e il suo piccolo rover, chiamato Pragyan, hanno già raggiunto tutti i loro obiettivi principali. Pragyan si è schierato con successo dal suo lander, Vikram, e ha catturato immagini dei suoi dintorni.

Questa non è la prima volta che la missione lunare indiana viene osservata dallo spazio. Il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA ha già catturato immagini ad alta definizione della storica missione. L’India è diventata il quarto paese, dopo Unione Sovietica, Stati Uniti e Cina, a sbarcare con successo sulla Luna.

Oltre alla missione dell'India, anche numerose altre nazioni stanno prendendo di mira il polo sud della Luna per esplorare le riserve di ghiaccio in quella zona. La NASA prevede di stabilire una o più basi nella regione per utilizzare il ghiaccio lunare per supportare gli astronauti e i macchinari come parte del suo programma Artemis, che mira a stabilire una presenza umana permanente sulla luna e attorno ad essa entro la fine degli anni ’2020.

Mentre l’India ha avuto successo con la sua missione lunare, negli ultimi tempi anche altri paesi e aziende private hanno tentato di sbarcare sulla luna. La sonda russa Luna-25 si è schiantata durante il tentativo di atterraggio il mese scorso, e l'agenzia spaziale giapponese JAXA ha lanciato il suo lander lunare, SLIM, che tenterà un atterraggio nei prossimi mesi.

Nel complesso, la missione indiana Chandrayaan-3 ha raggiunto traguardi significativi nell’esplorazione lunare, e le immagini catturate da altre sonde lunari mostrano il successo del Paese nel raggiungere nuove frontiere nello spazio.

