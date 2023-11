Un nuovo studio rivela l'impatto dello sbarco sulla Luna del Chandrayaan-3 indiano

Lo storico sbarco sulla Luna dell'India, avvenuto il 23 agosto 2023, ha lasciato un impatto significativo sulla superficie lunare, come rivelato da un recente studio pubblicato sul Journal of the Indian Society of Remote Sensing. Il Chandrayaan-3 dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha effettuato con successo un atterraggio morbido sulla luna, un'impresa compiuta solo da tre paesi prima dell'India.

Lo studio evidenzia le foto catturate dalla missione precedente, Chandrayaan-2, che mostravano un fenomeno intrigante noto come “alone di espulsione”. Sembra che quando il lander di Chandrayaan-3 abbia toccato terra, i propulsori abbiano sparso un enorme pennacchio a forma di anello di polvere lunare, o regolite, formando l'alone di materiale espulso. Si stima che questa regolite lunare fosse di circa 2.06 tonnellate, coprendo un'area di 1,167 piedi quadrati.

Gli scienziati che studiano l’alone espulso hanno identificato le differenze nella riflettività degli strati superiori di polvere lunare appena disturbati, noti come epiregolite. Si ritiene che l'esposizione della regolite sotterranea dovuta alla perdita di coesione nell'epiregolite abbia causato un aumento della diffusione fotometrica, con conseguente anomalia riflettente osservata intorno al lander.

Chandrayaan-2, sebbene non abbia avuto successo nel suo tentativo di atterraggio, ha continuato a operare come orbiter, raccogliendo dati preziosi e fotografie ad alta risoluzione della superficie lunare. La missione mirava a realizzare il primo atterraggio in assoluto vicino alla regione lunare del polo sud, un compito che Chandrayaan-3 ha portato a termine con successo.

È interessante notare che ora l’India si unisce agli Stati Uniti, all’Unione Sovietica e alla Cina nel prestigioso gruppo di nazioni che hanno ottenuto un atterraggio morbido sulla Luna. Tuttavia, altri paesi si stanno preparando per missioni simili nel prossimo futuro. Il programma Artemis della NASA, dedicato all'esplorazione lunare, prevede di finanziare diverse missioni robotiche, con potenziali atterraggi entro il 2024. La società giapponese ispace ha già tentato un atterraggio lunare, mentre la Russia è determinata a tornare dopo la fallita missione Luna-25.

I risultati di questo studio gettano nuova luce sull’impatto e sul significato scientifico dello sbarco sulla Luna dell’India, alimentando ulteriormente l’interesse globale per l’esplorazione lunare e aprendo la strada a future missioni per svelare i misteri del vicino celeste della Terra.

Domande frequenti (FAQ)

1. In che modo il Chandrayaan-3 indiano ha creato l'alone di materiale espulso sulla Luna?

Durante l'atterraggio morbido, il lander di Chandrayaan-3 ha utilizzato i suoi propulsori, che hanno disperso una notevole quantità di polvere lunare o regolite al momento dell'impatto. Ciò ha causato la formazione di un pennacchio a forma di anello noto come alone di materiale espulso.

2. Cos'è la regolite?

Regolite si riferisce allo strato di rocce frammentate, suolo, polvere e altri materiali che ricoprono il solido substrato roccioso o una superficie planetaria come la Luna.

3. In che modo gli scienziati hanno studiato l'alone di materiale espulso?

Gli scienziati hanno esaminato le differenze di riflettività negli strati superiori della polvere lunare appena disturbati, chiamati epiregolite, che li hanno aiutati a identificare e analizzare l'alone di materiale espulso.

4. Qual è il significato dell'atterraggio di Chandrayaan-3?

Il riuscito atterraggio di Chandrayaan-3 segna un risultato importante per l'India e amplia il gruppo di paesi che hanno realizzato un atterraggio morbido sulla Luna. Fornisce inoltre preziose informazioni scientifiche sull’esplorazione lunare e incoraggia ulteriori missioni sulla Luna.

5. Ci sono piani futuri per le esplorazioni lunari?

Sì, diversi paesi e agenzie spaziali, tra cui la NASA e aziende private come ispace, hanno piani ambiziosi per le future missioni lunari. Queste missioni mirano a far progredire la nostra comprensione della Luna e a prepararci per una potenziale esplorazione umana in futuro.