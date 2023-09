L'Agenzia spaziale indiana tenta di riattivare il lander e il rover Chandrayaan-3

By

Gli ingegneri dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) hanno tentato di svegliare il lander e rover lunare Chandrayaan-3 dopo una notte lunare di due settimane. L'ISRO ha annunciato venerdì di aver cercato di stabilire una comunicazione con il lander Vikram e il rover Pragyan per determinare le loro condizioni di risveglio. Tuttavia, i loro tentativi di lunedì non hanno ancora prodotto alcuna risposta.

Chandrayaan-3 è atterrato con successo vicino al polo sud lunare il 23 agosto, rendendo l'India il quarto paese a realizzare un allunaggio dopo Stati Uniti, Russia e Cina. Dopo l'atterraggio, il rover Pragyan ha esplorato il sito di atterraggio e ha inviato immagini alla Terra mentre Vikram ha condotto esperimenti scientifici, tra cui la misurazione della temperatura dello strato superiore della regolite lunare e l'analisi della composizione chimica della polvere lunare. La presenza di zolfo nella polvere lunare potrebbe fornire informazioni sull’attività vulcanica passata.

Il rover Pragyan è stato messo in modalità di sospensione il 2 settembre, e il lander Vikram ha seguito l'esempio due giorni dopo. Sebbene la missione abbia completato i suoi obiettivi primari, l’ISRO spera che il lander e il rover siano sopravvissuti alla notte lunare.

Chandrayaan-3 è il secondo tentativo dell'India di sbarcare sulla luna. La missione precedente, Chandrayaan-2, ha subito un incidente nel 2019 a causa di un problema tecnico. Tuttavia, l’orbiter Chandrayaan-2 è ancora operativo e continua a studiare la Luna dall’orbita lunare.

Gli sforzi per stabilire un contatto con il lander Vikram e il rover Pragyan continueranno, ma le possibilità di successo diminuiscono con il passare delle ore. L'ISRO rimane determinato ad esplorare e svelare i misteri del polo sud lunare.

