La navicella spaziale Aditya-L1 riesce a sfuggire all'influenza della Terra nel suo viaggio verso il Sole

La navicella spaziale Aditya-L1, il primo osservatorio spaziale indiano per studiare il Sole, ha superato la sfera di influenza della Terra ed è ora in viaggio verso il punto Lagrangiano 1 (L1). L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha annunciato che la navicella spaziale ha percorso oltre 9.2 lakh chilometri dalla Terra e sta attualmente navigando verso L1.

Questa è la seconda volta che l'ISRO invia con successo un veicolo spaziale oltre la sfera di influenza della Terra, dopo la prima missione Mars Orbiter. Per inviare Aditya-L1 verso L1, l'ISRO ha condotto la manovra Trans-Lagrangian1 Insertion (TL1I) il 19 settembre. L1 si trova a circa 1.5 milioni di km dalla Terra e rappresenta circa l'1% della distanza Terra-Sole.

Aditya-L1 è stato lanciato il 2 settembre dal veicolo di lancio satellitare Polar e da allora ha subito quattro manovre a terra. La navicella è dotata di sette carichi utili, cinque dei quali sviluppati dall'ISRO e due in collaborazione con istituti accademici indiani.

Una volta raggiunto il punto L1 nel gennaio 2024, verrà eseguita un'altra manovra per legare Aditya-L1 a un'orbita attorno a L1. La navicella spaziale trascorrerà la sua vita di missione orbitando in un'orbita di forma irregolare, perpendicolare alla linea che collega la Terra e il Sole. Si prevede che i suoi carichi utili forniranno informazioni cruciali su vari aspetti degli studi solari, tra cui il riscaldamento coronale, le espulsioni di massa coronale, i brillamenti solari, le dinamiche meteorologiche spaziali e la propagazione di particelle e campi.

Si prevede che questa missione durerà cinque anni e contribuirà in modo significativo alla nostra comprensione del Sole e del suo comportamento.

Definizioni:

– Punto Lagrangiano 1 (L1): un punto nello spazio in cui le forze gravitazionali della Terra e del Sole si bilanciano tra loro, consentendo agli oggetti di rimanere in una posizione relativamente stabile.

– Manovra Trans-Lagrangen1 Insertion (TL1I): La manovra effettuata per inviare la navicella spaziale Aditya-L1 verso il punto L1.

– Carichi utili: strumenti scientifici o esperimenti trasportati da un veicolo spaziale o da un satellite per raccogliere dati o eseguire compiti specifici.