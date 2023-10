L'Osservatorio solare Aditya-L1 in India regola la traiettoria per una visione ininterrotta del Sole

Il primo osservatorio solare indiano, Aditya-L1, ha recentemente effettuato una manovra di correzione della traiettoria per assicurarsi che rimanga sulla rotta verso un punto speciale nello spazio da dove avrà una visione ininterrotta del sole. Lanciata il 2 settembre, la navicella spaziale sta attualmente effettuando un viaggio di 110 giorni verso un'area a circa 1 milione di miglia dalla Terra.

Si prevede che Aditya-L1 si stabilisca in un'orbita di alone attorno al punto Lagrange 1 Terra-sole, che è un'area gravitazionalmente stabile. Questa posizione fornirà all'osservatorio una linea visiva chiara e diretta per studiare il sole. La manovra di correzione della traiettoria, nota anche come TCM, è stata eseguita il 6 ottobre ed è durata circa 16 secondi.

L'account sui social media dell'Indian Space Research Organisation (ISRO) ha riportato la riuscita esecuzione della manovra, affermando che è stata eseguita per correggere la traiettoria dopo la manovra Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) effettuata il 19 settembre.

Aditya-L1 è dotato di sette carichi utili per la sua missione quinquennale di studio del sole. Questa navicella spaziale segna la seconda missione nello spazio profondo dell'India, dopo la missione Mars Orbiter (MOM) lanciata nel 2013. Il nome "Aditya" si traduce in "il sole" in sanscrito, mentre il suffisso "L1" rappresenta la posizione da cui partirà l'osservatorio. operare.

Mettendo a punto l'orbita della navicella spaziale, questa manovra di correzione della traiettoria garantisce che Aditya-L1 rimanga sulla buona strada per compiere la sua missione di osservazione e studio del sole da un punto di osservazione unico nello spazio.

