La navicella spaziale indiana Aditya-L1 condivide le prime fotografie in assoluto

L'agenzia spaziale indiana, l'Indian Space Research Organization (Isro), ha pubblicato le prime fotografie in assoluto della sua missione di osservazione solare. Le immagini sono state scattate da una telecamera montata sulla navicella spaziale Aditya-L1, attualmente in viaggio verso il Sole. Isro ha condiviso le accattivanti fotografie sui social media, mostrando il nostro pianeta Terra e la Luna in un unico fotogramma.

La navicella spaziale Aditya-L1, che prende il nome dalla parola hindi per Sole, è la prima sonda solare indiana basata sullo spazio. Queste immagini iniziali forniscono uno sguardo su ciò che il satellite è in grado di catturare. Una fotografia raffigura la Terra, che appare grandiosa sullo sfondo dello spazio, mentre la Luna è un semplice puntino in lontananza. La seconda immagine è un “selfie” della stessa navicella spaziale Aditya-L1, con due dei suoi sette strumenti scientifici.

Lanciato il 2 settembre, l'Aditya-L1 sta attualmente percorrendo un viaggio di 932,000 miglia dalla Terra, pari a circa l'1% della distanza Terra-Sole. È diretto verso il punto Lagrange 1 (L1), che è il punto debole tra le forze gravitazionali del Sole e della Terra, consentendo alla navicella spaziale di librarsi. Una volta che Aditya-L1 raggiungerà questo punto L1, sarà in grado di orbitare attorno al Sole alla stessa velocità della Terra, richiedendo una quantità minima di carburante per il funzionamento.

Da questa posizione strategica, la navicella spaziale condurrà ricerche approfondite per aiutare gli scienziati nello studio dell'attività solare, come i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale. Questi eventi possono causare bellissime aurore sulla Terra e allo stesso tempo comportare rischi per infrastrutture critiche come i satelliti. Aditya-L1 indagherà anche sul “problema del riscaldamento coronale” – la misteriosa atmosfera esterna super calda del Sole, che raggiunge temperature fino a 2 milioni di gradi Fahrenheit.

In caso di successo, l’India entrerà a far parte di un gruppo esclusivo di nazioni che studiano attivamente il Sole. La missione Aditya-L1 migliorerà la nostra comprensione dei fenomeni solari e contribuirà agli studi scientifici in corso. Queste foto iniziali servono come un'allettante anteprima dei dati inestimabili che la navicella spaziale raccoglierà mentre continua il suo viaggio per svelare i segreti della nostra stella più vicina.

Fonte: Isro, BBC, Agenzia spaziale europea