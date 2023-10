La navicella spaziale indiana Aditya-L1 riprende il suo viaggio verso Sole-Terra L1

L'Aditya-L1 dell'India, la prima missione del Paese verso il sole, ha completato con successo una manovra di correzione della traiettoria il 6 ottobre, secondo l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO). La navicella spaziale è ora in buona salute e sulla buona strada per raggiungere il punto Lagrange 1 Sole-Terra.

Aditya-L1, dal nome del dio indù del sole, sarà posizionato in un'orbita Halo attorno a L1, che è il punto tra il sole e la Terra dove le forze gravitazionali di entrambi i corpi celesti si bilanciano. Questa posizione offre un punto di osservazione unico per lo studio dei fenomeni solari e della meteorologia spaziale.

La manovra di correzione della traiettoria è un'operazione fondamentale che garantisce che il veicolo spaziale rimanga sul percorso previsto. Apportando piccole modifiche alla sua traiettoria, l'ISRO garantisce che Aditya-L1 raggiunga la sua destinazione in modo accurato e ottimizzi le sue osservazioni scientifiche.

Una volta che Aditya-L1 avrà raggiunto la sua orbita finale, inizierà a raccogliere dati preziosi sul sole e sulle sue attività. La missione mira a studiare la corona solare, che è la parte più esterna dell'atmosfera solare, e ad indagare la dinamica delle espulsioni di massa coronale (CME) e la loro influenza sulla meteorologia spaziale.

Comprendere il sole e il suo comportamento è fondamentale per le previsioni meteorologiche spaziali e per proteggere le infrastrutture critiche sulla Terra, come i satelliti e le reti elettriche, dalle tempeste solari. Aditya-L1 contribuirà agli sforzi globali in questo campo e migliorerà le capacità dell'India nella ricerca e nella tecnologia spaziale.

Il successo della manovra di correzione della traiettoria segna una pietra miliare importante per la missione Aditya-L1. Mentre la navicella spaziale continua il suo viaggio verso L1, scienziati e ricercatori attendono con impazienza i preziosi dati che fornirà sui misteri del sole e sul suo impatto sul nostro pianeta.

