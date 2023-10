La navicella spaziale Aditya-L1 dell'ISRO viaggia oltre la sfera di influenza della Terra

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha annunciato sabato che la sua navicella spaziale Aditya-L1 è riuscita a sfuggire alla sfera di influenza terrestre ed è ora in viaggio verso il punto Lagrange 1 (L1) Sole-Terra. Questa è la seconda volta che l'ISRO invia un veicolo spaziale oltre la sfera di influenza della Terra, dopo la prima missione Mars Orbiter.

La navicella spaziale Aditya-L1 per la missione solare ha già iniziato a raccogliere dati, che forniranno preziose informazioni sul comportamento delle particelle nell'ambiente circostante la Terra. Nello specifico, i dati raccolti attorno a L1 aiuteranno gli scienziati ad analizzare l’origine, l’accelerazione e l’anisotropia del vento solare e dei fenomeni meteorologici spaziali. Il lancio di Aditya-L1 da parte del razzo PSLV-C57 è stato completato con successo dall'ISRO il 2 settembre.

Questa navicella spaziale avanzata è dotata di un totale di sette diversi carichi utili per lo studio del Sole. Quattro di questi carichi utili osserveranno la luce emessa dal Sole, mentre i restanti tre misureranno i parametri in situ del plasma e dei campi magnetici. Aditya-L1 sarà posizionato in un'orbita aureola attorno al punto lagrangiano 1, situato a 1.5 milioni di km dalla Terra in direzione del Sole. Questa orbita consentirà alla navicella spaziale di osservare continuamente il Sole nella stessa posizione relativa.

La missione Aditya-L1 rappresenta un'importante pietra miliare per l'ISRO e sottolinea ulteriormente la crescente presenza dell'India nel campo dell'esplorazione spaziale. Studiando il Sole e il suo comportamento, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione del nostro sistema solare e del suo impatto sulla Terra. Questi dati contribuiranno senza dubbio al progresso delle previsioni meteorologiche spaziali e di altri campi correlati.

Fonti: Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO)