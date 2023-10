La navicella spaziale indiana raggiunge il punto di riferimento nel viaggio al centro del sistema solare

By

La navicella spaziale indiana per il monitoraggio del sole, Aditya-L1, ha raggiunto una pietra miliare significativa nel suo viaggio verso il centro del sistema solare. Secondo l'ISRO (Indian Space Research Organization), la navicella spaziale ha ormai superato il punto in cui è sfuggita "alla sfera di influenza della Terra".

La missione Aditya-L1, che prende il nome dalla divinità indù del sole, ha iniziato il suo viaggio di quattro mesi il 2 settembre. Trasporta strumenti per osservare gli strati più esterni del sole. Attualmente, la navicella spaziale ha percorso circa 920,000 chilometri (570,000 miglia), ovvero poco più della metà della distanza totale fino alla sua destinazione.

A questo punto del viaggio, le forze gravitazionali della Terra e del sole si annullano a vicenda. Ciò consente alla navicella spaziale di entrare in un'orbita stabile attorno al sole. Vale la pena notare che questa è la seconda volta che l'ISRO invia con successo un veicolo spaziale al di fuori della sfera di influenza della Terra, dopo la prima missione Mars Orbiter.

Il recente risultato arriva poco dopo che il rover lunare indiano Pragyan non è riuscito a risvegliarsi sulla superficie lunare. Nonostante questa battuta d'arresto, l'ISRO rimane ottimista, affermando che il rover ha già completato i compiti previsti. Ad agosto, l’India è diventata il primo paese a far atterrare un velivolo vicino al polo sud lunare, diventando così la quarta nazione a realizzare con successo uno sbarco sulla Luna.

L’India ha fatto passi da gigante nell’esplorazione spaziale. Nel 2014, è diventata la prima nazione asiatica a orbitare attorno a Marte e ci sono piani per una missione con equipaggio nell'orbita terrestre nel prossimo futuro. Mentre altri paesi, come gli Stati Uniti, l’Agenzia spaziale europea, il Giappone e la Cina, hanno inviato sonde verso il sole, in caso di successo, la missione dell’ISRO segnerà la prima volta che una nazione asiatica orbiterà attorno al sole.

Fonte:

– Phys.org – “La navicella spaziale indiana si dirige verso il centro del sistema solare”

– Dichiarazione dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO).