La missione indiana Aditya-L1 raggiunge l'orbita stabile attorno al sole

By

La missione Aditya-L1, lanciata dall'Indian Space Research Organization (ISRO) il 2 settembre, ha raggiunto con successo un'orbita stabile attorno al Sole, segnando una pietra miliare significativa per gli sforzi di esplorazione spaziale dell'India. Aditya-L1, dal nome della divinità indù del Sole, trasporta strumenti che osserveranno gli strati più esterni del Sole.

Dopo aver percorso 920,000 chilometri, Aditya-L1 è ora entrato in un'orbita stabile attorno al Sole. Questa orbita viene raggiunta quando le forze gravitazionali del Sole e della Terra si annullano a vicenda, consentendo alla navicella spaziale di mantenere la sua posizione rispetto al Sole. È interessante notare che l'ISRO ha ora realizzato questa impresa per la seconda volta, dopo la prima missione Mars Orbiter.

I recenti successi dell'India nell'esplorazione spaziale hanno messo la nazione in prima linea nella ricerca spaziale. Ad agosto, l’India è diventata il quarto paese a far atterrare un veicolo spaziale sulla Luna, quando il suo rover Pragyan ha esplorato il polo sud lunare. Sebbene il silenzio radio del rover abbia lasciato incerte le speranze di riattivazione, l'ISRO considera la missione un successo poiché Pragyan ha raggiunto gli obiettivi previsti.

Con le sue precedenti missioni su Marte nel 2014 e sulla Luna nel 2019, insieme ai piani per una missione con equipaggio nell’orbita terrestre il prossimo anno, l’India continua ad espandere il suo programma spaziale. Mentre altri paesi, come gli Stati Uniti, il Giappone e la Cina, hanno inviato sonde verso il Sole, la missione Aditya-L1 dell'ISRO sarà la prima di qualsiasi nazione asiatica ad essere messa in orbita attorno alla nostra stella più vicina.

La missione Aditya-L1 rappresenta un risultato significativo per il programma di esplorazione spaziale dell'India e uno sviluppo entusiasmante per la comunità scientifica mondiale. Studiando gli strati esterni del Sole, la missione fornirà preziose informazioni sull'attività solare e sul suo impatto sul nostro pianeta.

Fonte:

– AFP (nessun URL)

– Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) (nessun URL)