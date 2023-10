Missione missilistica della NASA guidata da uno scienziato di origine indiana per studiare gli effetti dell'eclissi solare anulare sull'atmosfera superiore della Terra

Il dottor Aroh Barjatya, professore di ingegneria fisica e direttore del laboratorio di strumentazione spaziale e atmosferica (SAIL) presso la Embry-Riddle Aeronautical University in Florida, guiderà una missione missilistica multi-istituzionale della NASA il 14 ottobre per studiare gli effetti di un'eclissi solare anulare sull'atmosfera superiore della Terra, in particolare sulla ionosfera. L’eclissi, nota anche come “anello di fuoco”, sarà visibile in alcune parti degli Stati Uniti, in Messico e in vari paesi dell’America centrale e meridionale.

La missione, chiamata Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP), prevede il lancio di tre razzi dalla White Sands Test Facility della NASA nel New Mexico. Questi razzi verranno lanciati contemporaneamente al verificarsi dell'eclissi, con l'obiettivo di osservare e analizzare i cambiamenti nell'alta atmosfera durante l'eclissi. Uno dei momenti chiave di interesse è quando si verifica un'improvvisa riduzione della luce.

Durante un'eclissi solare, l'atmosfera superiore della Terra subisce alterazioni significative. Queste alterazioni possono influenzare la comunicazione radio sia in aria che a terra. La ionosfera subisce fluttuazioni di temperatura e densità durante un'eclissi, che possono interrompere le comunicazioni satellitari, compresi i sistemi GPS. L’obiettivo della missione APEP è raccogliere conoscenze su questi fenomeni e migliorare la comprensione e la previsione degli impatti futuri legati alle eclissi sulle comunicazioni satellitari.

La missione prevede lanci strategici di razzi in momenti diversi rispetto all'eclissi. Il primo razzo verrà lanciato 35 minuti prima del picco dell'eclissi, il secondo verrà lanciato esattamente al picco durante la fase anulare e il terzo verrà lanciato 35 minuti dopo il picco. Questo approccio di lancio sequenziale mira a studiare l'impatto dell'ombra dell'eclissi sulla ionosfera.

Oltre ai lanci di razzi, un gruppo di studenti di Embry-Riddle schiererà palloncini ad alta quota per misurare i cambiamenti meteorologici durante il passaggio dell'eclissi. Questi palloni verranno lanciati a intervalli di 20 minuti, fornendo dati preziosi insieme alle osservazioni dei razzi.

Il Dr. Barjatya ha scelto di utilizzare razzi sonda per questa missione grazie alla loro capacità di mirare e misurare specifiche regioni dello spazio con grande precisione. Questi razzi possono registrare cambiamenti a varie altitudini mentre viaggiano nello spazio suborbitale e ritornano sulla Terra.

Questo non è l'unico lancio della missione APEP. I razzi lanciati nel Nuovo Messico verranno recuperati e lanciati nuovamente dalla Wallops Flight Facility della NASA in Virginia l'8 aprile 2024, durante un'eclissi solare totale che attraverserà dal Texas al Maine negli Stati Uniti.

In conclusione, la missione APEP, guidata dal dottor Aroh Barjatya, mira a indagare gli effetti di un'eclissi solare anulare sull'atmosfera superiore della Terra. Studiando i cambiamenti nella ionosfera durante l'eclissi, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione dell'impatto delle eclissi sulle comunicazioni satellitari. Questa conoscenza contribuirà a migliorare le strategie di previsione e mitigazione per le future interruzioni legate alle eclissi.

