Gli appassionati di astronomia si riuniscono per lo Star Party nella Hanle Dark Sky Reserve in India

Un recente evento noto come Star Party è stato organizzato dall'Indian Institute of Astrophysicals (IIA) nella Hanle Dark Sky Reserve, nel Ladakh orientale. Questo incontro unico ha riunito circa 30 astrofili provenienti da diverse regioni dell'India per osservare e fotografare il cielo notturno incontaminato, lontano dai disturbi dell'inquinamento luminoso.

La Hanle Dark Sky Reserve, situata accanto al tranquillo fiume Hanle ad un'altitudine di 14,108 piedi sopra il livello del mare, è rinomata come uno dei migliori posti al mondo per osservare le stelle. I suoi cieli bui e le condizioni meteorologiche favorevoli lo rendono un luogo ideale per la ricerca astronomica e l'astrofotografia. Coprendo un'area di circa 1,073 chilometri quadrati, la Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) è stata designata dal Territorio dell'Unione del Ladakh per combattere l'inquinamento luminoso e preservare l'oscurità naturale dell'area.

Lo Star Party non solo ha offerto l'opportunità di osservare le stelle e fare astrofotografia, ma è servito anche come evento educativo per gli ambasciatori dell'astronomia locale. Questi ambasciatori, formati dall'IIA, hanno avuto la possibilità di imparare dai principali astrofili del paese, ampliando la loro conoscenza del cielo notturno.

Nonostante le sfide poste dall'alta quota, dalle temperature gelide e dai bassi livelli di ossigeno, gli astronomi partecipanti erano entusiasti della loro esperienza. Equipaggiati con i loro telescopi e macchine fotografiche personali, hanno catturato meraviglie celesti come la Falsa Alba e la Luce Zodiacale, fenomeni che possono essere osservati solo da luoghi eccezionalmente bui come Hanle.

Il successo dello Star Party inaugurale ha portato l'amministrazione dell'UT Ladakh a pianificare un evento annuale, promuovendo ulteriormente l'interesse per l'astrofotografia e la ricerca in India. Inoltre, il governo indiano ha recentemente consentito ai turisti internazionali di pernottare a Hanle e in altre destinazioni turistiche del Ladakh, ampliando l’accesso a questi siti astronomici unici.

