I coccodrilli rapinatori in India mostrano comportamenti insoliti, risultati di uno studio

Scienziati in India hanno fatto affascinanti osservazioni di coccodrilli rapinatori nel fiume Savitri, nel Maharashtra, che suggeriscono che questi rettili sono cognitivamente più avanzati di quanto si credesse in precedenza. Lo studio, pubblicato sul Journal of Threatened Taxa, ha registrato vari comportamenti esibiti dai coccodrilli, tra cui la caccia in branco, l'uso di bastoncini come esca per attirare gli uccelli, il mostrare interesse per le ghirlande di fiori e persino il salvataggio di un cane selvatico da altri cani.

Sebbene i comportamenti di caccia siano stati segnalati aneddoticamente in passato, alcune delle affermazioni fatte nello studio, come i coccodrilli attratti dalle ghirlande di fiori e che mostrano un comportamento empatico nei confronti del cane, sono accolte con scetticismo dagli esperti. Duncan Leitch, un biologo specializzato in neurofisiologia dei rettili, ha commentato che, sebbene i coccodrilli mostrino comportamenti sofisticati, attribuire loro intelligenza ed empatia simili a quelle umane potrebbe essere una congettura antropomorfica.

Ciononostante, lo studio ha registrato casi di coccodrilli rapinatori che nuotavano in cerchio attorno a gruppi di pesci, creando un vortice che rinchiudeva i pesci per un facile consumo. Un altro comportamento intrigante osservato è stato quello dei coccodrilli che tengono in equilibrio i ramoscelli sul naso per attirare gli uccelli trampolieri che raccolgono ramoscelli per i loro nidi. Sebbene i ricercatori sui coccodrilli fossero convinti che i coccodrilli fossero attratti dalle ghirlande di calendule durante i funerali, non è stata osservata alcuna interazione o consumo dei fiori.

Particolarmente degno di nota è l'incidente in cui il cane selvatico viene inseguito nel fiume da altri cani. I coccodrilli, invece di attaccare il cane, lo hanno respinto verso la riva, garantendone la sicurezza. Gli autori hanno interpretato questo comportamento come empatia da parte dei coccodrilli, anche se gli esperti restano scettici sulla loro capacità di empatia.

Nel complesso, sebbene lo studio fornisca interessanti risultati aneddotici, sarebbero necessarie ulteriori ricerche per verificare queste osservazioni e trarre conclusioni più definitive sul comportamento e sulle capacità cognitive dei coccodrilli rapinatori.

Fonte:

– Giornale dei taxa minacciati

– Scienze dal vivo