I tentativi dell'Indian Space Research Organisation di stabilire una comunicazione con il lander Vikram di Chandrayaan-3 e il rover Pragyan

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha compiuto sforzi per stabilire una comunicazione con il lander Vikram e il rover Pragyan della missione Chandrayaan-3. L'obiettivo è determinare le loro condizioni di attivazione, ma da parte loro per ora non è arrivato alcun segnale. L'ISRO ha dichiarato che continuerà i suoi sforzi per stabilire un contatto.

Anche il ministro dell'Unione indiana, Jitendra Singh, ha confermato che non è stato ricevuto alcun segnale dal lander e dal rover. Singh ipotizza che il periodo prolungato di clima freddo sulla Luna, con temperature che raggiungono i -150 gradi Celsius, durante la notte lunare, possa essere un possibile fattore che causa la mancanza di segnale. Tuttavia, l’ISRO rimane determinata a continuare i tentativi di stabilire un contatto.

L'ISRO aveva pianificato di riattivare il lander e il rover, che erano in “modalità di sospensione” per circa 16 giorni terrestri prima della notte lunare. Si prevedeva che il lander e il rover si sarebbero attivati ​​una volta che la temperatura sulla Luna avesse superato i meno 10 gradi Celsius, innescando il cruciale “circuito di risveglio” responsabile della comunicazione vitale.

Il lander Vikram è atterrato con successo vicino al polo sud della Luna il 23 agosto, completando l'obiettivo primario della missione Chandrayaan-3. Sia il lander che il rover hanno funzionato efficacemente per circa 10 giorni terrestri. Il rover è entrato in modalità di sospensione il 2 settembre, seguito dal lander il 4 settembre.

Il direttore del Centro applicazioni spaziali, Nilesh Desai, ha annunciato che la riattivazione del rover e del lander è stata rinviata al 23 settembre. Desai ha affermato che il rover ha già percorso una distanza di 105 metri e ha raccolto dati significativi, che sono attualmente in fase di analisi dagli scienziati dell’ISRO.

Nonostante le sfide affrontate durante la missione, l’ISRO rimane ottimista e continuerà i suoi sforzi per stabilire una comunicazione con il lander Vikram e il rover Pragyan. I dati raccolti finora dal rover racchiudono un grande potenziale per ulteriori scoperte scientifiche nell’esplorazione spaziale.

